Die LPKF Laser-Aktie bricht am Donnerstagvormittag um -8% ein und setzt damit ihre seit einem Monat anhaltende Talfahrt fort. Innerhalb der letzten vier Wochen hat der Laserspezialist atemberaubende -45% seines Börsenwerts verloren. Was steckt hinter der miserablen Kursentwicklung und sollten Anleger nun in dieses fallende Messer greifen? Miserable Halbjahreszahlen Auslöser für den heutigen Einbruch der LPKF Laser-Aktie war der am Morgen vorgelegte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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