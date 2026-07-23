Die Diginex-Aktie sorgt seit Wochenbeginn mit einem Kursplus von rund +35% wieder für Aufmerksamkeit. Nach der vorausgegangenen massiven Talfahrt hat sich das kurzfristige Chartbild damit spürbar verbessert. Jetzt rückt jedoch eine entscheidende Widerstandszone näher. Wird diese überwunden, könnte sich daraus erhebliches weiteres Kurspotenzial entwickeln. Die entscheidende Triggerzone rückt näher Ausgehend vom Unterstützungsbereich zwischen 0,85 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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