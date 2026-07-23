Die Aktie von AT&T galt lange Zeit als Garant für eine stabile Dividende. Doch dann der Schock: Im Jahre 2021 kürzte der US-amerikanische Telekommunikationskonzern plötzlich seine Ausschüttungssumme je Aktie. Statt 0,52 US$ gab es lediglich noch 0,2775 US$ je Aktie und Vierteljahr. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 23,07 US$ entspricht das trotzdem noch einer Dividendenrendite von 4,82%. Trotzdem drängt sich bei der Historie eine Frage förmlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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