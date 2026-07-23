Mit einem Kursverlust von -5% ist die Sartorius-Aktie am Donnerstagmorgen eines der Schlusslichter im MDAX und TecDAX und setzt ihre schlechte Kursentwicklung der letzten Tage fort. Was steckt hinter dem Einbruch des Laborausrüsters und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Solide Zahlen, aber keine Prognoseanhebung Obwohl der deutsche Labor- und Pharmazulieferer heute Morgen solide Halbjahreszahlen präsentierte und seine Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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