München (ots) -Ein besonderer Moment und ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des Münchener Verein: Die Versicherungsgruppe feierte die Grundsteinlegung für das neue "Stadtpalais" in der Münchner Ludwigsvorstadt. Bei bestem Sommerwetter und in festlichem Rahmen wurde das Fundament für dieses zukunftsweisende Bauprojekt gelegt, das die Weiterentwicklung des Traditionsversicherers maßgeblich prägen wird.Architektonisches Symbol für die ZukunftMit dem neuen Stadtpalais investiert der Münchener Verein konsequent in seine Zukunftsfähigkeit und finanzielle Stabilität im Sinne der Versicherten."Das Stadtpalais ist weit mehr als nur ein neues Gebäude - es ist die physische Übersetzung unserer Vision für die kommenden Jahrzehnte", erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein. "Mit dieser Investition bekennen wir uns nicht nur klar zu unseren historischen Wurzeln in München, sondern schaffen ein hochmodernes Arbeitsumfeld mit Zukunft. Das Stadtpalais bietet so das ideale Fundament, um dem Münchener Verein auf dem weiteren Erfolgskurs Rückenwind zu verleihen."Modernste Standards und nachhaltige BauweiseDie Planung und Umsetzung des anspruchsvollen Neubaus erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Immobilienspezialisten von JLL sowie dem international renommierten Architekturbüro Henning Larsen. Der Entwurf zeichnet sich durch eine gelungene Synthese aus hoher Funktionalität und ästhetischer Eleganz aus. Der eigentliche Bau wird von der traditionsreichen Bauunternehmung Pöttinger aus München durchgeführt.Konkret entstehen hier rund 4.400 Quadratmeter modernster Bürofläche zur Fremdvermietung, die durch exzellent gestaltete Außen- und Innenbereiche eine erstklassige Arbeitsumgebung bieten. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die angestrebte DGNB-Gold-Zertifizierung, die den hohen ökologischen Anspruch des Projekts unterstreicht. Mit dem geplanten Abschluss des Bauprojekts im zweiten Quartal 2028 schafft der Münchener Verein nicht nur ein hochmodernes Arbeitsumfeld, sondern setzt auch ein Zeichen für die langfristige wirtschaftliche Stabilität gegenüber seinen Mitarbeitenden und Kunden.René Neumann, Leiter Immobilienmanagement beim Münchener Verein, betont die nachhaltige Ausrichtung des Bauvorhabens: "Beim Stadtpalais setzen wir konsequent auf modernste Standards bei der Energieeffizienz und eine hochflexible Raumgestaltung. Es entsteht ein zukunftsweisendes Gebäude, das ökologische Verantwortung und eine zeitgemäße, agile Arbeitsplatzkultur perfekt miteinander in Einklang bringt."Feierliche Segnung und Einbringung der ZeitkapselZur feierlichen Zeremonie auf der Baustelle kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen. Neben Mona Fuchs, der zweiten Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, wohnten auch Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer München/Oberbayern und Aufsichtsratsvorsitzender des Münchener Verein, die Mitgliedervertreter der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. sowie ausgewählte Mitarbeitende dem Festakt bei.Ein besonderer Höhepunkt der Zeremonie war die Segnung des Grundsteins. Im Anschluss wurde die traditionelle Zeitkapsel feierlich in das Fundament eingelassen. Gefüllt mit den persönlichen Wünschen der Mitarbeitenden des Münchener Verein symbolisiert sie die Hoffnung aller Beteiligten auf einen weiterhin sicheren und unfallfreien Bauverlauf sowie eine erfolgreiche Fertigstellung dieses wichtigen Zukunftsprojekts.Alles Weitere zum Bauvorhaben inkl. Visualisierungen finden Sie hier: https://p21-munich.com/Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6320136