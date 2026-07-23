Kreuzwertheim (ots) -Energiepreise, Klimaziele und begrenzte Entsorgungskapazitäten verändern die Abwasserwirtschaft - effiziente Schlammtrocknung wird zum wirtschaftlichen SchlüsselfaktorDie Entsorgung von Klär- und Industrieschlämmen entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Kosten- und Infrastrukturproblem in Deutschland. Kommunen, Industrieunternehmen und Betreiber von Kläranlagen sehen sich mit steigenden Energiepreisen, wachsenden Entsorgungskosten und verschärften regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Gleichzeitig nimmt der Druck zu, CO2-Emissionen zu reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen.Was lange als technischer Nebenprozess galt, rückt damit in den Mittelpunkt wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen: die Schlammtrocknung.Entsorgung wird zum Kosten- und KapazitätsproblemEin wesentlicher Treiber der aktuellen Entwicklung ist die zunehmende Belastung der Entsorgungs- und Verbrennungskapazitäten. Gleichzeitig steigen Transport- und Energiekosten kontinuierlich an. Für viele Kommunen bedeutet dies: Die Abwasserentsorgung wird zu einem der dynamischsten Kostenblöcke in der kommunalen Infrastruktur.Auch Industrieunternehmen stehen unter Druck. Produktionsprozesse aus Branchen wie Metallverarbeitung, Papierindustrie, Lebensmittelproduktion oder Chemie erzeugen erhebliche Mengen an Schlämmen, deren Entsorgung zunehmend teurer und komplexer wird.Die Folge: Betreiber müssen ihre bisherigen Entsorgungskonzepte neu bewerten - nicht langfristig, sondern zunehmend kurzfristig und strategisch.Wasser als wirtschaftlicher BelastungsfaktorEin zentraler Kostenfaktor liegt im hohen Wasseranteil der Schlämme. Klär- und Industrieschlämme bestehen häufig zu mehr als 70 Prozent aus Wasser. Dieses Volumen wird transportiert, gelagert und anschließend energieintensiv behandelt.Jede Reduzierung dieses Wasseranteils wirkt sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit aus:weniger Transportvolumen, geringerer Energieeinsatz und sinkende Entsorgungskosten.Damit verschiebt sich der Fokus in der Abwasserwirtschaft zunehmend von der reinen Entsorgung hin zur Volumenreduzierung als wirtschaftlicher Stellhebel.Kommunale Infrastruktur unter InvestitionsdruckFür Bürgermeister, Geschäftsführer und Entscheider bedeutet diese Entwicklung eine grundlegende Herausforderung. Investitionen in die Abwasserinfrastruktur müssen heute nicht nur technisch funktionieren, sondern langfristig wirtschaftlich tragfähig bleiben.Hinzu kommen zusätzliche Faktoren:- steigende Betriebskosten- Fachkräftemangel in technischen Betrieben- volatile Energiepreise- verschärfte Umwelt- und Klimavorgaben- unsichere EntsorgungsstrukturenDamit rücken Investitionsentscheidungen stärker in den Fokus kommunaler Finanz- und Infrastrukturplanung als in der Vergangenheit.Industrie sucht nach energieeffizienten LösungenAuch industrielle Betreiber reagieren auf die veränderten Rahmenbedingungen. Neben Kostenaspekten gewinnt die energetische Nutzung vorhandener Ressourcen zunehmend an Bedeutung.Ein zentraler Ansatz ist dabei die Nutzung von Abwärme oder Prozesswärme aus bestehenden Anlagen. Diese Energie kann direkt in die Schlammbehandlung integriert werden und reduziert damit den Bedarf an zusätzlicher Energie deutlich.Für Unternehmen entsteht daraus ein doppelter Effekt: sinkende Betriebskosten und eine bessere CO2-Bilanz.Modulare Systeme setzen sich in der Praxis durchIn der technischen Umsetzung zeigt sich ein klarer Trend: weg von groß dimensionierten Einzellösungen, hin zu modularen und skalierbaren Anlagenkonzepten.Diese Entwicklung bietet entscheidende Vorteile:- flexible Anpassung an unterschiedliche Mengenentwicklungen- geringere Investitionsrisiken- kurze Realisierungszeiten- einfache Erweiterbarkeit- Integration in bestehende AnlagenstrukturenGerade für Kommunen und mittelständische Industrieunternehmen entsteht dadurch eine neue Planungsflexibilität.SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) - Schlammtrocknungsanlagen als technologische Antwort auf den MarktVor diesem Hintergrund entwickelt SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) modulare Schlammtrocknungssysteme für kommunale und industrielle Anwendungen. Die Anlagen sind darauf ausgelegt, unterschiedlichste Schlämme energieeffizient zu trocknen - darunter Klärschlamm, Bioschlamm sowie industrielle Schlämme aus Metall-, Papier- und Produktionsprozessen.Die Systeme werden in Deutschland entwickelt und kombinieren kompakte Bauweise, modulare Erweiterbarkeit und energieeffiziente Verfahrenstechnik. Je nach Standort können vorhandene Wärmequellen oder industrielle Abwärme in den Prozess integriert werden, wodurch sich der Energiebedarf zusätzlich reduziert.Als exklusiver Vertriebspartner begleitet die michel gmbh Kommunen, Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen von der Projektidee bis zur erfolgreichen Realisierung.Schlammtrocknung wird Teil der industriellen TransformationDie Bedeutung der Schlammtrocknung verschiebt sich damit grundlegend: weg von der klassischen Entsorgungsaufgabe, hin zu einem Bestandteil moderner Ressourcen- und Energieeffizienzstrategien.Getrocknete Schlämme lassen sich effizienter transportieren, einfacher weiterverarbeiten und verursachen geringere Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Damit wird die Technologie zunehmend Teil der industriellen und kommunalen Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft."Die entscheidende Frage ist nicht mehr ob, sondern wie effizient investiert wird""Kommunen und Industrie stehen heute vor der Aufgabe, Infrastrukturentscheidungen zu treffen, die über Jahrzehnte wirken. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Technik, sondern um wirtschaftliche Stabilität, Energieeffizienz und Zukunftssicherheit. Genau hier setzen unsere SDS-Schlammtrocknungssysteme an", erklärt Felix Hellmuth, SDS-Geschäftsführung.Fazit: Ein Markt im strukturellen WandelDie Schlammtrocknung entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Element moderner Infrastruktur. Steigende Kosten, begrenzte Kapazitäten und wachsende Umweltanforderungen führen dazu, dass Kommunen und Industrie ihre bisherigen Konzepte neu denken müssen.Mit den modularen SDS-Schlammtrocknungsanlagen steht hierfür ein zuverlässiger Partner zur Verfügung, der den aktuellen Wandel konsequent unterstützt und praxisnah umsetzbar macht. SDS gilt dabei als die richtige Wahl für Betreiber und Unternehmer, die auf flexible, energieeffiziente und zukunftssichere Lösungen setzen.In Kombination mit der michel gmbh als exklusivem Vertriebspartner entstehen Lösungen, die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in einem integrierten Systemansatz verbinden.Weitere Informationen unter: www.schlammtrocknung.comPressekontakt:SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbhNina Pesic+49 (0) 9342 96 48 07nina.pesic@michel-gmbh.comschlammtrocknung.comOriginal-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179333/6320123