Die Meldung hatte sich bereits mehrere Tage zuvor angedeutet, heute ist es nun bestätigt worden: Der FC Barcelona kauft BVB-Stürmer Karim Adeyemi. Der 24-jährige unterschreibt beim spanischen Meister einen Vertrag bis 2031. Beim BVB wäre sein Kontrakt 2027 ausgelaufen. Da er diesen nicht verlängern wollte, war der Verkauf nun ein logischer Schritt. Schließlich hätten die Dortmunder im kommenden Sommer keine Ablöse für den schnellen Flügelspieler mehr erhalten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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