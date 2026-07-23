Volltreffer für AKTIONÄR-Leser. Eine der Aktien aus der aktuellen Titelstory hebt heute nach Zahlen um über sechs Prozent ab. Auslöser sind starke operative Zahlen und positive Aussagen des Managements. Für einen Einstieg ist es auch heute noch lange nicht zu spät. Die Aktie ist weiter ein Schnäppchen.Die Hauptposition im Portfolio wächst weiter dynamisch und hat im jüngsten Quartal mit einer stärker als erwarteten Entwicklung überzeugt. Umsatz und operatives Ergebnis legten deutlich zu. Auch darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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