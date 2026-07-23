DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Geschäftsklima in Frankreich hellt sich auf

Das Geschäftsklima in Frankreich hat sich im Juli leicht aufgehellt, bleibt aber insgesamt gedämpft, schreibt Claus Vistesen von Pantheon Macroeconomics in einer Research Note. Der Stimmungsindex für das verarbeitende Gewerbe ist von 100 im Juni auf 101 im Juli gestiegen und lag damit geringfügig über seinem langfristigen Durchschnitt. Branchenübergreifend wurde der leichte Anstieg im verarbeitenden Gewerbe von einer Erholung des Vertrauens im Dienstleistungssektor begleitet, während die Stimmung im Einzelhandel einen Sprung nach oben machte - möglicherweise aufgrund der Fußballweltmeisterschaft. "Insgesamt sind dies ermutigende Daten, die auf eine deutliche Verbesserung der Unternehmensstimmung hindeuten", meint Vistesen.

Anleger erhöhen Wetten auf BoE-Zinserhöhung - Ölpreise steigen stark

An den Märkten haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Bank of England im Jahr 2026 aufgrund steigender Ölpreise und Inflationsängste zugenommen. Der sich verschärfende Konflikt im Nahen Osten hat die Anleger dazu veranlasst, die Möglichkeit einer hohen Inflation und potenzieller Zinserhöhungen der Zentralbanken zur Inflationsbekämpfung einzupreisen. Die Anleger preisen eine Zinserhöhung der BoE um einen Viertelprozentpunkt im November und eine 93-prozentige Wahrscheinlichkeit einer zweiten Zinserhöhung im Dezember vollständig ein, wie Daten von LSEG zeigen. In der vergangenen Woche hatten Händler noch Zinserhöhungen der BoE im Gesamtumfang von 38 Basispunkten für 2026 eingepreist.

Südkoreas Wirtschaftswachstum übertrifft dank Chip-Exporten die Erwartungen

Südkoreas Wirtschaft ist im zweiten Quartal schneller als erwartet gewachsen, nachdem bereits im Vorquartal ein robustes Wachstum verzeichnet worden war. Kräftige Chip-Exporte glichen den schwachen Privatkonsum und die geringen Bauinvestitionen aus. Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum von April bis Juni um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dies folgt auf ein revidiertes Wachstum von 1,8 Prozent im ersten Quartal, wie aus vorläufigen Daten der Bank of Korea vom Donnerstag hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 3,7 Prozent, nach einem revidierten Wachstum von 3,8 Prozent im Vorquartal.

USA verstärken Truppen im Nahen Osten - Kreise

Die USA verlegen nach Angaben aus informierten Kreisen Truppen, medizinisches Personal und Waffen in den Nahen Osten, um Präsident Donald Trump robustere militärische Optionen zu verschaffen, während er eine Ausweitung des Konflikts gegen den Iran erwägt. In der vergangenen Woche wurden Spezialeinheiten von ihren US-Stützpunkten aus in die Region verlegt, wie aus Flugverfolgungsdaten und Aussagen von US-Beamten hervorgeht. Geschwader von Kampfflugzeugen wurden im gesamten Nahen Osten in Stellung gebracht, und Bomber auf Stützpunkten in den USA und in Großbritannien befinden sich in hoher Bereitschaft, um die Einsätze hochzufahren, sagte einer der Beamten.

DJG/DJN/apo

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July 23, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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