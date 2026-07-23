Neunkirchen (Siegerland) (ots) -Gemeinnützige Vereine können sich bis zum 31. August 2026 kostenlos bewerben. In den drei Projekt-Kategorien gibt es Hauptpreise von jeweils 10.000 Euro; beim Community-Award werden die 50 Vereine mit den meisten Stimmen ausgezeichnet.Sie geben Kindern Perspektiven, schaffen Teilhabe, schützen Natur und Kultur, bringen Generationen zusammen und machen aus Ideen konkrete Hilfe: Deutschlands Vereine sind Orte, an denen Zusammenhalt nicht nur besprochen, sondern jeden Tag gelebt wird.Zum zweiten Mal ist der bundesweite Ehrenamtspreis "MeinVerein des Jahres" ausgeschrieben, ausgelobt von WISO MeinVerein. Eingetragene, gemeinnützige Vereine aus ganz Deutschland können sich ab sofort kostenlos beteiligen - am Community-Award, mit einem Vereinsprojekt oder in beiden Bereichen. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2026.Alle Informationen und die kostenlose Teilnahme unter: https://www.meinverein.de/verein-des-jahresBereits im Premierenjahr einer der größten Preise für VereineDie erste Ausgabe übertraf 2025 die Erwartungen: Rund 6.000 Bewerbungen, 1,6 Millionen abgegebene Stimmen und 3 Millionen Online-Aufrufe machten den neuen Ehrenamtspreis auf Anhieb zu einem der größten Vereinswettbewerbe Deutschlands. Mehr als 50 Vereine und Sponsoren feierten die Preisträgerinnen und Preisträger bei der Preisverleihung im Hamburger Volksparkstadion.Die ausgezeichneten Projekte zeigten, wie vielfältig ehrenamtliche Wirkung sein kann: Kanduyi Children e.V. eröffnet Kindern und Jugendlichen in Kenia neue Bildungswege, die InfoTastic Academy e.V. macht digitale Innovation unmittelbar erlebbar und Sachsen!Textil e.V. treibt mit Hochleistungsfasern aus Hanf die nachhaltige Textilwende voran. Den Community-Award gewann NichtGenesenKids e.V."Die Premiere hat uns überwältigt. Die große Resonanz zeigt, wie viel Energie in Deutschlands Vereinslandschaft steckt. Doch hinter jeder Zahl stehen Menschen, die nach Feierabend Verantwortung übernehmen, andere unterstützen und unsere Gesellschaft jeden Tag ein Stück besser machen. Dieses Engagement verdient nicht nur Applaus, sondern Sichtbarkeit und finanzielle Möglichkeiten. Genau dafür gibt es MeinVerein des Jahres", sagt Nora Hiesch, Bereichsleitung Vereinssoftware bei WISO MeinVerein.Ehrenamt braucht mehr als ApplausFast 29 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland freiwillig. Rund 600.000 eingetragene Vereine gehören zu den wichtigsten Orten dieses Engagements. Sie bringen Menschen zusammen, ermöglichen Bildung, Sport und Kultur, fördern Integration, schützen die Umwelt und übernehmen Verantwortung vor Ort.Damit dieses Engagement zukunftsfähig bleibt, braucht es Anerkennung, Reichweite und finanzielle Handlungsspielräume. Genau hier setzt "MeinVerein des Jahres" an: Der Preis macht die Arbeit der Vereine bundesweit sichtbar und unterstützt sie zugleich ganz konkret bei der Umsetzung ihrer Vorhaben.Mehr als 50.000 Euro Preisgeld - und zwei Wege zum GewinnVereine können am Community-Award teilnehmen und zusätzlich ein Projekt für einen der drei Projekt-Awards einreichen.Projekt-AwardsEine unabhängige Fachjury zeichnet besonders wirkungsvolle, innovative und nachhaltige Vereinsprojekte in den Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Umweltschutz aus.In jeder der drei Kategorien werden vergeben:- 1. Platz: 10.000 Euro- 2. Platz: 3.000 Euro- 3. Platz: 1.000 EuroIn der Jury sitzen wie im letzten Jahr Julia Fleschenberg, The Eagles Charity Club e.V., Dr. Dominikus Schmidt, Hamburger Golf Verband e.V. sowie Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Zukunftsforscherin, Psychologin und TEDx Speakerin. Zusätzlich unterstützt Katharina von Kodolitsch, Präsidentin des Hamburger Sportbund e.V..Community-AwardBeim Community-Award zählt die Unterstützung der eigenen Mitglieder, Fans, Familien, Freunde und Förderer. Die 50 Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen:- 1. Platz: 3.000 Euro- 2. Platz: 2.000 Euro- 3. Platz: 1.000 Euro- Plätze 4 bis 10: jeweils 500 Euro- Plätze 11 bis 50: SachpreiseInsgesamt werden damit mehr als 50.000 Euro Preisgeld sowie zusätzliche Sachpreise vergeben.So einfach ist die TeilnahmeTeilnehmen können eingetragene, gemeinnützige Vereine mit Sitz in Deutschland. Voraussetzung ist ein kostenloses öffentliches Vereinsprofil auf meinverein.de.Anschließend können Vereine den Community-Award aktivieren und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer zum Voting mobilisieren. Für die Projekt-Awards reichen sie eine Beschreibung ihres Projekts ein - mit Zielen, Umsetzung und Wirkung.Die wichtigsten Termine- Bewerbungsphase: 20. Juli bis 31. August 2026- Voting und Projektbewertung: 2. bis 20. September 2026- Bekanntgabe der Gewinner: 19. Oktober 2026- Preisverleihung im Hamburger Volksparkstadion: 18. November 2026Ob Sportverein, Förderverein, Kulturinitiative, Tierhilfe, Bildungsprojekt oder Umweltschutzorganisation: Jeder Verein, der Menschen verbindet, Verantwortung übernimmt oder mit einer guten Idee etwas verändert, hat eine Geschichte, die gehört werden sollte.Weitere Informationen und Anmeldung: www.meinverein.de/verein-des-jahres/Über "MeinVerein des Jahres""MeinVerein des Jahres" ist der bundesweite Ehrenamtspreis von WISO MeinVerein für gemeinnützige Vereine in Deutschland. Der 2025 erstmals ausgerufene Wettbewerb würdigt starke Vereinsgemeinschaften und Projekte mit besonderer gesellschaftlicher Wirkung. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen und Vereinen mit Preisgeldern, Sachpreisen und bundesweiter Reichweite neue Möglichkeiten zu eröffnen.Pressekontakt:WISO MeinVereinNora HieschE-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.deOriginal-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6320212