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XRP ist am 21. Juli auf ein Tageshoch von 1,15 Dollar gesprungen, der stärkste Anstieg seit Wochen. Der Auslöser waren Berichte, dass Präsident Trump am 20. Juli einer Ethik-Klausel im CLARITY Act zugestimmt hat. Bitcoin kletterte daraufhin über 66.000 Dollar, und der gesamte Kryptomarkt legte deutlich zu. Polymarket-Händler hoben die Wahrscheinlichkeit für den CLARITY Act auf 43 Prozent, nach einem Tief von 32 Prozent am Freitag. XRP durchbrach den Widerstand bei 1,13 Dollar, doch die Charts mahnen zur Vorsicht. Dieser Artikel zeigt, was diese Meldungen für den Kurs bedeuten und wo das echte Vervielfachungspotenzial liegt.

XRP News: Trump stimmt Ethik-Klausel zu, Kurs springt über 1,13 Dollar

Präsident Trump hat der Ethik-Klausel zugestimmt, die den CLARITY Act monatelang blockiert hatte. Senator Cynthia Lummis und Senator Bernie Moreno hatten Trump am 16. Juli im Oval Office getroffen, und Trump akzeptierte daraufhin ein Paket, das Moreno als die aggressivste Ethik-Sprache in der US-Geschichte bezeichnete. Der CLARITY Act würde XRP offiziell als digitalen Rohstoff einstufen und die regulatorische Unsicherheit beenden, die institutionelle Nachfrage seit Jahren gebremst hat.

Laut CoinDesk sprangen die Polymarket-Quoten von 32 auf 43 Prozent. XRP erreichte 1,1511 Dollar und löste 2,93 Millionen Dollar an Short-Liquidationen aus. Der Token schloss bei 1,1485 Dollar mit einem Tagesgewinn von 3,5 Prozent und landete unter den drei stärksten Gewinnern in den Top 50. Laut The Crypto Basic bestätigte XRP den Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck, das den Kurs seit Juni eingeengt hatte. Der RSI liegt bei 58 im bullischen Bereich, doch der ADX bei 12,3 zeigt keinen bestätigten Trend, und die 50-Tage-EMA liegt weiterhin unter der 200-Tage-EMA.

Der Senat muss vor der August-Pause abstimmen, und ohne sieben parteiübergreifende Stimmen kann das Gesetz den Senat nicht passieren. Falls die Abstimmung ausbleibt, droht eine Verschiebung bis nach den Midterms im November. Der gesamte Kursausblick von XRP hängt an einem politischen Prozess, den kein Marktteilnehmer kontrollieren kann.

Pepeto: Gebührenfreier Marktplatz und Cross-Chain-Bridge als Alternative zu den XRP News

XRP braucht ein Gesetz, das vielleicht erst nach den Midterms kommt, und der Kurs hängt an einer Entscheidung außerhalb jeder Anleger-Kontrolle. Genau deshalb fließt Kapital gerade dorthin, wo der Fortschritt nicht von einer Senatsabstimmung abhängt, sondern von Werkzeugen, die bereits gebaut sind.

Pepeto wurde dafür entwickelt, jedem Wallet vom ersten Tag an dieselben Werkzeuge ohne Gebühren zu geben. Der Marktplatz vereint eine Cross-Chain-Bridge und einen Risk Scorer, sodass Händler Token zwischen Netzwerken bewegen und jedes Projekt prüfen können, bevor sie Kapital einsetzen. Das feste Angebot von 420 Billionen Token bedeutet, dass keine Neuprägung die Bestände verwässern kann, und genau diese Knappheit treibt den Wert mit jeder Presale-Phase nach oben.

Derselbe Pepe-Mitgründer, der ein Projekt zu einer milliardenschweren globalen Marke aufgebaut hat, leitet auch dieses Vorhaben. Genau diese Erfahrung ist der Grund, warum der Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, bevor eine einzige Börse den Handel eröffnet hat. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und eine erwartete Binance-Listung könnte jede Position vom Presale-Preis zum vollen Marktwert neu bewerten.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug mit Startdaten und Meilensteinen, und genau diese Transparenz zieht Kapital an, während der breitere Markt in Angst handelt. SolidProof hat vor dem Presale-Start den gesamten Code geprüft und die Sicherheit jedes Vertrags verifiziert, was Käufern eine unabhängig bestätigte Grundlage gibt. Wer nach der Listung kauft, zahlt den Marktpreis. Wer jetzt kauft, zahlt den Presale-Preis, und dieses Fenster schließt sich mit jeder Phase.

Fazit

Während XRP weiterhin auf eine Senatsabstimmung wartet, die vielleicht nie vor August kommt, hat Pepeto bereits über 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die nicht auf politische Zeitpläne wetten wollten. Frühe HYPE-Halter, die Whale-Bewegungen verfolgten, sagen alle, sie hätten mehr investieren sollen, und genau dasselbe Signal zeigt sich jetzt bei Pepeto. Der SolidProof-Audit, die funktionierenden Werkzeuge und die erwartete Binance-Listung bilden ein Fundament, das politisch unabhängig ist. Die XRP News warten auf den Senat, aber Pepeto wartet auf niemanden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den vollständigen Fahrplan, und mit jeder gefüllten Phase rückt das Presale-Fenster näher an den Schluss.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die aktuellen Meldungen zu XRP?

Trump hat der Ethik-Klausel im CLARITY Act zugestimmt, XRP durchbrach 1,13 Dollar mit einem Tageshoch von 1,15 Dollar, und die Polymarket-Quoten für eine Verabschiedung stiegen von 32 auf 43 Prozent.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale?

Über 10,38 Millionen Dollar, ein SolidProof-Audit, ein Pepe-Mitgründer als Entwickler und eine erwartete Binance-Listung, die den Presale-Preis zum Marktpreis macht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details.