Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in der Eurozone am Donnerstag wie erwartet bestätigt. Damit liegt der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz weiterhin bei 2,25 Prozent. Von den Märkten wurde das weitgehend eingepreist - der DAX reagiert unmittelbar nach dem Zinsentscheid für einen kurzen Moment positiv, baut dann seine Tagesverluste jedoch weiter aus. Deutlich spannender dürfte die anschließende Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde werden. Neben dem weiteren Zinspfad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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