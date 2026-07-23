Ein schlanker Laptop, eine kompakte Maus oder sogar ein mobiler Router: Mit diesen zehn Gadgets wird auch das Office in der Bahn oder im Café zu einer effizienten Arbeitsstation. Wer in der Bahn, im Flugzeug oder im Café regelmäßig sein Büro einrichten muss, sehnt sich oft nach dem vertrauten Schreibtisch im Büro oder dem Homeoffice. Da, wo der Bildschirm am Rechner angeschlossen ist, das Internet ohne Probleme funktioniert oder der Notizblock immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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