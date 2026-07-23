Mit seinem Börsengang hat SpaceX Geschichte geschrieben. Doch wenige Wochen später ist die Euphorie verflogen: Die Aktie fällt deutlich unter den Ausgabepreis. Nach dem größten IPO aller Zeiten erweist sich die SpaceX-Aktie in den ersten Wochen an der Börse als mindestens genauso epische Enttäuschung. Beim bislang größten Börsengang der Geschichte sammelte Elon Musks Raumfahrt- und Satellitenkonzern rund 85,7 Milliarden US-Dollar ein. Zeitweise übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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