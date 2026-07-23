Lockheed Martin liefert exzellente Quartalszahlen. Der US-Rüstungskonzern übertrifft die Erwartungen der Wall Street klar. Das Management blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr 2026 und hebt die Prognose an. Die Aktie reagiert auf diese News vorbörslich mit deutlichen Kursgewinnen.• Q2-Zahlen schlagen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. • Auftragsbestand klettert auf einen neuen Rekordwert.• Ausblick für das Gesamtjahr steigt, Aktie springt um rund sechs Prozent. Im zweiten Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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