© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-BildfunkDie EZB pausiert, doch Öl, Gas und Iran-Krieg setzen sie weiter unter Zugzwang. Für Anleger zählt jetzt September - dort könnte der nächste Zinsschlag kommen.Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen, hält sich angesichts des neuen Energiepreisschocks aber alle Optionen offen. Der Einlagensatz bleibt bei 2,25 Prozent. Nach der Zinserhöhung im Juni verzichteten die Währungshüter zunächst auf einen weiteren Schritt, weil sich zuletzt mehrere Inflationssignale entspannt hatten: Preise, Löhne, Konjunkturdaten und Inflationserwartungen fielen günstiger aus als zuvor befürchtet. Entwarnung ist das für die EZB jedoch nicht. Die Rückkehr der Ölpreise in …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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