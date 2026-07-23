Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Aktie im Fokus: Die nächste Meldung könnte der Trigger sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
axinocapital.de
23.07.2026 14:55 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Chinas Gold-Coup: Wackelt jetzt die Macht des Dollars?

Anzeige / Werbung

Peking hortet Gold, baut neue Handelsplätze auf und macht den Renminbi fit für den großen Angriff. Der brisante Plan: Wer Öl, Gas oder Rohstoffe an China verkauft, könnte sein Geld künftig leichter in Gold tauschen. Plötzlich hätte die chinesische Währung einen Sicherheitsanker, den viele Staaten spannend finden dürften. Baut China hier gerade heimlich die nächste Super-Währung auf - und merkt der Westen zu spät, was passiert?

Peking hortet Gold, baut neue Handelsplätze auf und macht den Renminbi fit für den großen Angriff. Der brisante Plan: Wer Öl, Gas oder Rohstoffe an China verkauft, könnte sein Geld künftig leichter in Gold tauschen. Plötzlich hätte die chinesische Währung einen Sicherheitsanker, den viele Staaten spannend finden dürften. Baut China hier gerade heimlich die nächste Super-Währung auf - und merkt der Westen zu spät, was passiert?

China will möglicherweise den Renminbi zu einer goldgestützten Handelswährung ausbauen. Das bedeutet nicht zwingend, dass jeder Bürger seine Banknoten gegen Gold eintauschen kann. Wahrscheinlicher ist ein System für Staaten, Banken und Rohstoffexporteure. Wer Öl, Gas, Kupfer oder andere Waren nach China verkauft und dafür Renminbi erhält, soll diese Währung über chinesisch kontrollierte Märkte leichter in Gold tauschen können. Genau darin liegt der strategische Punkt. Der Renminbi wäre dann nicht nur eine politische Währung aus Peking. Er bekäme einen realen Vertrauensanker. Gold würde zur Absicherung für jene Handelspartner, die sich nicht vollständig auf den US Dollar verlassen wollen.

Warum China Gold braucht

Der US Dollar dominiert seit Jahrzehnten den Welthandel. Rohstoffe werden oft in Dollar bezahlt, große Finanzgeschäfte laufen über westliche Märkte, und internationale Banken nutzen Systeme, die stark vom Dollar Raum geprägt sind. Für China ist das ein Problem. Das Land ist eine der größten Handelsmächte der Welt, aber ein erheblicher Teil des globalen Finanzsystems bleibt von den USA beeinflusst.

Gold bietet hier einen Ausweg. Es ist kein Versprechen einer Regierung, sondern ein weltweit akzeptierter Sachwert. Deshalb kauft China nicht nur Gold, sondern baut offenbar auch die Infrastruktur, um Gold politisch und währungstechnisch nutzbar zu machen. Die offiziellen Zahlen stützen diesen Trend. Nach Angaben des World Gold Council erhöhte die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven im Mai 2026 um 10 Tonnen auf 2.332 Tonnen. Es war bereits der neunzehnte monatliche Anstieg in Folge. Zugleich gehen mehrere Analysten davon aus, dass Chinas tatsächliche Goldbestände deutlich höher liegen könnten als die offiziell gemeldeten Reserven. Schätzungen reichen vom Doppelten der offiziellen Angaben bis hin zu Größenordnungen von 10.000 Tonnen oder mehr. Besonders weitgehende Stimmen vermuten sogar, dass China inzwischen über größere Goldbestände verfügen könnte als die USA. Belegt ist das nicht. Doch gerade diese Unsicherheit macht Pekings Goldpolitik so brisant: Niemand weiß genau, wie groß der chinesische Sicherheitsanker bereits ist.

Goldreserven führender Staaten im Vergleich, Q1 2026. Originalquelle: World Gold Council (Q1 2026 Gold Reserves)

Hongkong wird zum Goldscharnier

Gold im Tresor allein reicht nicht. Wer eine Währung mit Gold stützen will, braucht Handelsplätze, Lager, geprüfte Barren, Lieferregeln und eine sichere Abwicklung. Genau hier setzt China an. Im Januar 2026 unterzeichneten Hongkongs Finanzbehörde und die Shanghai Gold Exchange ein Abkommen zur engeren Zusammenarbeit der Goldmärkte von Hongkong und Shanghai. Die Regierung Hongkongs sprach dabei ausdrücklich von einem neuen Schritt zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Goldmärkten.

Noch wichtiger ist die neue Hong Kong Precious Metals Central Clearing Company. Laut Hongkongs Finanzminister Christopher Hui soll sie helfen, in Hongkong einen Goldmarkt aufzubauen, der eng mit dem internationalen Markt verbunden ist. Testläufe sollen noch 2026 beginnen. Clearing klingt technisch, ist aber entscheidend. Es regelt, wer bezahlt, wer liefert und wie ein Geschäft endgültig abgewickelt wird. London und New York waren lange so mächtig, weil sie diese Infrastruktur kontrollierten. Wenn China über Shanghai und Hongkong ein eigenes Gold Clearing stärkt, baut es nicht nur einen Handelsplatz. Es baut finanzielle Unabhängigkeit.

Der Renminbi soll akzeptabler werden

Der zweite Baustein ist das chinesische Zahlungssystem CIPS. Es dient der grenzüberschreitenden Abwicklung von Renminbi Zahlungen. Ende Dezember 2025 zählte CIPS nach eigenen Angaben 193 direkte und 1.573 indirekte Teilnehmer in 124 Ländern und Regionen.

Allein macht CIPS den Renminbi noch nicht zur Weltwährung. In Verbindung mit Gold wird es jedoch politisch interessant. China könnte Handelspartnern künftig ein Paket anbieten: Zahlung in Renminbi, Abwicklung über chinesische Systeme und Zugang zu Goldmärkten in Shanghai oder Hongkong. Das wäre keine offene Kriegserklärung an den Dollar. Es wäre eine Parallelstruktur. Für Länder, die ihre Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen, könnte ein goldgestützter Renminbi attraktiver werden.

Was China möglicherweise plant

China sammelt Gold, ordnet den Goldhandel, baut Hongkong als Edelmetallzentrum aus und erweitert seine Renminbi Zahlungswege. All diese Schritte passen zu einem möglichen Ziel: Der Renminbi soll im internationalen Handel mehr Vertrauen gewinnen, weil er im Hintergrund mit Gold verbunden werden kann. Gold wird für China damit wieder zum Machtfaktor. Nicht als Rückkehr in alte Währungswelten, sondern als Vertrauensanker für den Renminbi. Peking sammelt nicht nur Reserven, sondern baut Märkte, Tresore und Zahlungswege darum herum. Die zentrale Frage lautet: Sichert China nur seine Bestände, oder entsteht bereits das Fundament für eine Währung, die eines Tages mit Gold im Rücken stärker neben den Dollar treten könnte?

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.