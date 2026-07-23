Chinas Gold-Coup: Wackelt jetzt die Macht des Dollars?

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Peking hortet Gold, baut neue Handelsplätze auf und macht den Renminbi fit für den großen Angriff. Der brisante Plan: Wer Öl, Gas oder Rohstoffe an China verkauft, könnte sein Geld künftig leichter in Gold tauschen. Plötzlich hätte die chinesische Währung einen Sicherheitsanker, den viele Staaten spannend finden dürften. Baut China hier gerade heimlich die nächste Super-Währung auf - und merkt der Westen zu spät, was passiert?

Peking hortet Gold, baut neue Handelsplätze auf und macht den Renminbi fit für den großen Angriff. Der brisante Plan: Wer Öl, Gas oder Rohstoffe an China verkauft, könnte sein Geld künftig leichter in Gold tauschen. Plötzlich hätte die chinesische Währung einen Sicherheitsanker, den viele Staaten spannend finden dürften. Baut China hier gerade heimlich die nächste Super-Währung auf - und merkt der Westen zu spät, was passiert?

China will möglicherweise den Renminbi zu einer goldgestützten Handelswährung ausbauen. Das bedeutet nicht zwingend, dass jeder Bürger seine Banknoten gegen Gold eintauschen kann. Wahrscheinlicher ist ein System für Staaten, Banken und Rohstoffexporteure. Wer Öl, Gas, Kupfer oder andere Waren nach China verkauft und dafür Renminbi erhält, soll diese Währung über chinesisch kontrollierte Märkte leichter in Gold tauschen können. Genau darin liegt der strategische Punkt. Der Renminbi wäre dann nicht nur eine politische Währung aus Peking. Er bekäme einen realen Vertrauensanker. Gold würde zur Absicherung für jene Handelspartner, die sich nicht vollständig auf den US Dollar verlassen wollen.

Warum China Gold braucht

Der US Dollar dominiert seit Jahrzehnten den Welthandel. Rohstoffe werden oft in Dollar bezahlt, große Finanzgeschäfte laufen über westliche Märkte, und internationale Banken nutzen Systeme, die stark vom Dollar Raum geprägt sind. Für China ist das ein Problem. Das Land ist eine der größten Handelsmächte der Welt, aber ein erheblicher Teil des globalen Finanzsystems bleibt von den USA beeinflusst.



Gold bietet hier einen Ausweg. Es ist kein Versprechen einer Regierung, sondern ein weltweit akzeptierter Sachwert. Deshalb kauft China nicht nur Gold, sondern baut offenbar auch die Infrastruktur, um Gold politisch und währungstechnisch nutzbar zu machen. Die offiziellen Zahlen stützen diesen Trend. Nach Angaben des World Gold Council erhöhte die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven im Mai 2026 um 10 Tonnen auf 2.332 Tonnen. Es war bereits der neunzehnte monatliche Anstieg in Folge. Zugleich gehen mehrere Analysten davon aus, dass Chinas tatsächliche Goldbestände deutlich höher liegen könnten als die offiziell gemeldeten Reserven. Schätzungen reichen vom Doppelten der offiziellen Angaben bis hin zu Größenordnungen von 10.000 Tonnen oder mehr. Besonders weitgehende Stimmen vermuten sogar, dass China inzwischen über größere Goldbestände verfügen könnte als die USA. Belegt ist das nicht. Doch gerade diese Unsicherheit macht Pekings Goldpolitik so brisant: Niemand weiß genau, wie groß der chinesische Sicherheitsanker bereits ist.

