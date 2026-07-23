Frankfurt am Main (ots) -Nachhaltigkeit befindet sich im Wandel. Während regulatorische Anforderungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und steigende Erwartungen von Kunden, Investoren und weiteren Stakeholdern Unternehmen zunehmend fordern, rückt eine Frage stärker denn je in den Mittelpunkt: Wie gelingt es, Nachhaltigkeit erfolgreich und wirtschaftlich tragfähig in die Praxis umzusetzen?Antworten auf diese Frage liefert die 12. Sustainability Heroes Konferenz, die am 24. November 2026 erstmals als kompaktes eintägiges Online-Event stattfindet. Veranstaltet von DQS und DGQ, bringt die Konferenz Nachhaltigkeitsverantwortliche, Expertinnen und Experten sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus unterschiedlichsten Branchen zusammen.Mit dem neuen Veranstaltungsformat reagieren DQS und DGQ auf die veränderten Bedürfnisse vieler Unternehmen. Statt einer mehrtägigen Veranstaltung bündelt die Sustainability Heroes Konferenz ihre Inhalte erstmals an einem Tag - mit einem klaren Fokus auf Praxisnähe, Erfahrungsaustausch und konkrete Lösungsansätze."Nachhaltigkeitsverantwortliche stehen heute vor der Aufgabe, ambitionierte Ziele unter zunehmend komplexen Rahmenbedingungen umzusetzen. Genau deshalb braucht es Formate, die Orientierung geben und vor allem zeigen, was in der Praxis funktioniert. Mit der Sustainability Heroes Konferenz schaffen wir einen Raum, in dem Unternehmen offen über Herausforderungen sprechen, voneinander lernen und konkrete Lösungsansätze an die Hand bekommen", sagt Dr. Thijs Willaert, Director Global Sustainability Services der DQS und Mitglied der Jury der Sustainability Heroes Awards.Praxiswissen statt TheorieUnter dem Leitthema "Nachhaltigkeitsmanagement im Härtetest: Reale Einblicke und konkrete Lösungswege" richtet sich die Konferenz an Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht nur strategisch denken, sondern wirksam umsetzen wollen.Im Mittelpunkt stehen Erfahrungsberichte aus Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele bereits erfolgreich in den Geschäftsalltag integriert haben. Sie berichten offen über Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Lessons Learned. Ergänzt werden die Praxisbeiträge durch Expertinnen und Experten, die konkrete Lösungsansätze für aktuelle Fragestellungen im Nachhaltigkeitsmanagement vorstellen.Das Programm konzentriert sich auf die drei Themenfelder Nachhaltigkeitsmanagement, Umwelt und Soziales und bietet ausreichend Raum für den fachlichen Austausch zwischen Referierenden und Teilnehmenden.Mit der Verdichtung auf einen Konferenztag entsteht ein Format, das den steigenden Anforderungen im Berufsalltag Rechnung trägt: kompakt, effizient und konsequent an den Bedürfnissen von Nachhaltigkeitsverantwortlichen orientiert.Sustainability Heroes Awards 2026: Vorbilder sichtbar machenParallel zur Konferenz startet auch die Bewerbungsphase der Sustainability Heroes Awards 2026. Bereits seit 2015 zeichnen DQS und DGQ Unternehmen und Organisationen aus, die Nachhaltigkeit mit innovativen Projekten und messbarer Wirkung erfolgreich gestalten.Gesucht werden Projekte und Initiativen, die ökologische Verantwortung, gesellschaftliches Engagement oder innovative Lösungsansätze in die Praxis umsetzen. Die Auszeichnungen werden in den Kategorien Climate Hero Award, Social Impact Hero Award und Innovation Hero Award vergeben."Die Herausforderungen nachhaltiger Transformation lassen sich am besten anhand konkreter Beispiele vermitteln. Die Sustainability Heroes Awards geben diesen Projekten eine Bühne und zeigen, wie Unternehmen Nachhaltigkeit erfolgreich mit Innovation und Wettbewerbsfähigkeit verbinden. Genau diese Erfolgsgeschichten inspirieren andere Organisationen, eigene Transformationsprozesse mutig voranzutreiben", so Dr. Thijs Willaert.Unternehmen und Organisationen können ihre Projekte bis zum 13. Oktober 2026 einreichen.Über die Sustainability HeroesMit der Sustainability Heroes Konferenz und den Sustainability Heroes Awards schaffen DQS und DGQ eine gemeinsame Plattform für den Austausch über wirksames Nachhaltigkeitsmanagement. Während die Konferenz aktuelle Herausforderungen und praxiserprobte Lösungsansätze in den Mittelpunkt stellt, würdigen die Awards Unternehmen und Organisationen, die Nachhaltigkeit mit innovativen Projekten erfolgreich umsetzen. Gemeinsam fördern beide Formate den Wissenstransfer, machen Best Practices sichtbar und stärken den Dialog über die nachhaltige Transformation der Wirtschaft.Anmeldung zur Konferenz: https://www.sustainability-heroes.com/Bewerbung für die Sustainability Heroes Awards (bis 13. Oktober 2026): https://www.sustainability-heroes.com/awards----DQS - Leveraging Quality, Driving Success.Die DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 3.000 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 130.000 Audittage in mehr als 80 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.comDeutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft bietet die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) die vielseitigste und umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Das einzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in mehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen. Die DGQ engagiert sich in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften, Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- und Forschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zur Verfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Weitere Informationen finden Sie unter www.dgq.dePressekontakt:Sara SchröterMarketing DirectorDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-8259E-Mail: sara.schroeter@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6320266