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Gewinner der dritten jährlichen Stevie Awards for Technology Excellence bekannt gegeben



23.07.2026 / 15:05 CET/CEST

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Mehr als 700 Nominierungen aus 37 Ländern und Gebieten wurden bei den weltweit führenden Wirtschaftspreisen für technologische Innovation bewertet; IBM führt die Liste der Unternehmen mit neun Stevie Awards an FAIRFAX, Virginia, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Gewinner der Stevie Awards for Technology Excellence 2026 wurden heute bekannt gegeben. Das internationale Auszeichnungsprogramm, das nun bereits zum dritten Mal stattfindet, würdigt herausragende technologische Leistungen von Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, die innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen in allen Branchen entwickeln. Die Stevie Awards for Technology Excellence würdigen herausragende Leistungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), Informationstechnologie, Finanztechnologie (Fintech), Gesundheitstechnologie, Unternehmenstechnologie, Kommunikationstechnologie, grüne Technologie, Fertigungstechnologie, Einzelhandelstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie und vielen anderen Branchen. Unternehmen jeder Größe - öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige - aus aller Welt sind teilnahmeberechtigt. Mehr als 700 Nominierungen von Unternehmen aus 37 Ländern und Territorien wurden in diesem Jahr von über 180 Fachleuten aus den Bereichen Technologie und Wirtschaft als Juroren bewertet. Die Gewinner wurden auf der Grundlage der Durchschnittswerte ausgewählt, die im Rahmen des unabhängigen Bewertungsverfahrens vergeben wurden. Organisationen mit den meisten Stevie-Award-Auszeichnungen Die Organisationen, die im Wettbewerb 2026 fünf oder mehr Stevie Awards gewonnen haben, sind: IBM, Singapur und USA (9)

Architecht, Istanbul, Türkei (6)

ValueLabs, Indien und USA (6)

Asiacell, Bagdad, Irak (5)

Dubai Digital Authority, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (5)

Epsilon3, El Segundo, Kalifornien, USA (5) Sehen Sie sich die vollständige Liste der Stevie-Award-Gewinner 2026 nach Kategorien an. Ausgezeichnete Technologiekategorien Die Stevie Awards for Technology Excellence würdigen Leistungen in 23 Technologiebereichen, darunter: Technologie für Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Luft- und Raumfahrttechnik

Landtechnik

Architektonische Technologie

Künstliche Intelligenz (KI)

Unterstützende Technologie

Biotechnologie

Geschäftstechnologie

Kommunikationstechnik

Bau- und Tiefbautechnik

Bildungstechnologie

Energietechnologid

Unterhaltungstechnologie

Finanztechnologie (FinTech)

Regierungstechnologie

Umweltfreundliche und saubere Technologie

Technologie im Gesundheitswesen

Informationstechnologie

Fertigungstechnologie

Meerestechnologie

Technologie für den Einzelhandel und den E-Commerce

Sport-, Fitness- und Freizeittechnik

Verkehrs- und Mobilitätstechnologie Preisverleihung in Paris Die Preisträger werden im Rahmen einer Preisverleihung mit rotem Teppich am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, im Pullman Paris Montparnasse in Paris, Frankreich, geehrt. Bei der Veranstaltung werden auch die Gewinner der Stevie Awards for Great Employers 2026, der International Business Awards und der German Stevie Awards gefeiert. Die Zeremonie wird weltweit live übertragen, und Tickets sind ab sofort erhältlich . "Wir gratulieren allen Gewinnern der dritten jährlichen Stevie Awards for Technology Excellence zu ihren herausragenden Leistungen", sagte Maggie Miller, Präsidentin der Stevie Awards. "Innovation verändert weiterhin jede Branche, und die diesjährigen Gewinner zeigen, wie Technologie Unternehmen, Organisationen und das Leben der Menschen auf der ganzen Welt verbessert. Wir freuen uns darauf, ihre Erfolge im Oktober dieses Jahres in Paris zu feiern." Die Stevie Awards for Technology Excellence werden von der Stevie Awards-Organisation verliehen, die neun der weltweit führenden Business-Award-Programme veranstaltet, darunter die International Business Awards und die American Business Awards. Informationen zu den Stevie Awards Seit 2002 gelten die Stevie Awards weithin als die weltweit führenden Business-Award-Programme, die herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit würdigen. Der Name "Stevie" leitet sich vom griechischen Wort stephanos ab, was "gekrönt" bedeutet. Zu den Stevie Awards gehören neun internationale Wirtschaftspreisprogramme: Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards

The International Business Awards

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, mit denen Unternehmen jeder Größe und die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.StevieAwards.com . Medienkontakt Nina Moore

Stevie Awards

Nina@StevieAwards.com

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