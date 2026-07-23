Du musst KI-Agenten nicht mehr bei jedem Schritt neu prompten: Mit Loops gibst du ihnen Ziele, Feedback und Prüfungen, damit sie selbstständig weiterarbeiten. Wie Loop-Engineering funktioniert - und wie du häufige Fehler vermeidest. "Ich prompte Claude nicht mehr. Bei mir laufen Loops, die Claude prompten und herausfinden, was zu tun ist. Mein Job ist es, Loops zu schreiben." Das sagte Boris Cherny, der Schöpfer von Claude Code. Addy Osmani, Engineering-Lead ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n