XRP Prognose: Wale verschwinden, doch $1,47 Milliarden in ETFs erzählen eine andere Geschichte

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Die Zahl der XRP-Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brach innerhalb einer Woche von 70 auf 2 ein, ein Rückgang um 97 Prozent. Normalerweise wäre das ein klares Warnsignal, doch Spot-XRP-ETFs haben kumuliert 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen gesammelt, und Goldman Sachs hält 153,8 Millionen Dollar über vier Fonds. Der Kurs liegt am 21. Juli bei 1,13 Dollar nach einem Tagesplus von fünf Prozent, ausgelöst durch die Einigung zum CLARITY Act. Standard Chartered senkte das Jahresendziel auf 2,80 Dollar, und trotzdem kaufen Institutionen weiter. Bitcoin stieg am selben Tag über 66.000 Dollar, was den gesamten Kryptomarkt nach oben zog und frisches Kapital in Altcoins und Presales leitete. Die Kluft zwischen Chartdruck und institutionellem Kapital war selten so breit wie in dieser XRP Prognose.

XRP Prognose zwischen Wal-Einbruch und CLARITY Act

XRP handelt am 21. Juli 2026 bei 1,13 Dollar nach einem Tagesgewinn von fünf Prozent. Die Rallye folgte auf Berichte, dass das Weiße Haus eine Einigung über das Ethik-Paket für den CLARITY Act erzielt hat, wie Bloomberg berichtete. Finanzminister Bessent sprach von der "letzten Yard-Linie" vor einer Senatsabstimmung und drängte den Kongress zur Verabschiedung vor der August-Pause, die Anfang August beginnt. Trotz dieses Schubs bleibt der Token 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Das Gesetz braucht 60 Stimmen, und Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 auf rund 42 Prozent.

Die Wal-Transaktionen über eine Million Dollar fielen von 70 auf 2, laut wallstreet-online. Spot-XRP-ETFs sammelten kumuliert 1,47 Milliarden Dollar, und Goldman Sachs meldete 153,8 Millionen Dollar über vier ETFs. Die Binance-Reserven fielen auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten, was auf Akkumulation durch größere Wallets hindeutet. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 1,16 Dollar bei einer Spanne zwischen 1,07 und 1,24 Dollar. Ripple erhielt die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und erweiterte damit seine europäische Reichweite, doch der Kurs reagierte kaum. Das XRP Ledger passierte acht Millionen Konten, ein Zeichen wachsender Adoption im Zahlungsverkehr. Von 1,13 Dollar bei 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist der Weg zu Vervielfachungen strukturell begrenzt, und genau diese Begrenzung lenkt Kapital in Einstiege mit eigenem Preiskatalysator.

Pepeto zieht Kapital an, während die XRP Prognose an Grenzen stößt

Die strukturelle Obergrenze bei 70 Milliarden Dollar erklärt, warum Anleger über etablierte Token hinausschauen. Die Erholung am gesamten Kryptomarkt zieht Kapital in Presale-Einstiege, bei denen der volle Abstand zum Listingkurs noch existiert, und dort fällt ein Projekt auf, das während der Angstphase Millionen eingesammelt hat.

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital angezogen, während die meisten Token an Wert verloren, und diese Nachfrage in einem von Angst geprägten Markt sendet ein klares Signal über das, was erfahrene Wallets als Nächstes erwarten. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und sein Börsenwissen steckt in jedem Detail der Handelsplattform, die reale Probleme für Händler löst.

Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana zu einem einzigen Pfad, über den Halter Token ohne Gasgebühren bewegen können. Ein KI-gestützter Risikoscorer prüft jeden Vertrag vor dem Handel, damit kein Käufer ein unsicheres Projekt berührt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt echtes Handelsvolumen auf PepetoSwap, und diese Werkzeuge verarbeiten bereits reales Volumen, keinen Testbetrieb. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen, derselben Menge, die der originale PEPE Coin verwendete.

Ein Pepe-Mitgründer brachte diesen Coin von null auf über 11 Milliarden Dollar, und diesmal steht ein funktionierendes Produkt hinter dem Token. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Verkauf geöffnet wurde. Das Projekt vereint funktionierende Werkzeuge, geprüfte Verträge und eine erwartete Binance-Listung in einem Token, und genau diese Kombination suchen Anleger, die über ihre bestehenden Positionen hinausblicken. Der Presale-Preis liegt noch unter dem erwarteten Listingkurs, und der Abstand dazwischen ist das Renditefenster, das sich mit dem Börsenstart schließt.

Fazit

Die aktuelle Lage zeigt institutionelles Vertrauen, aber auch eine strukturelle Grenze, die keine Rallye aufhebt. Pepeto vereint einen Pepe-Mitgründer, funktionierende Handelswerkzeuge und eine erwartete Binance-Listung, und diese Kombination entsteht höchstens einmal pro Zyklus und steht nur im Presale offen. Über 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital fließen bereits, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den vollen Abstand zwischen Presale-Preis und Listingkurs. Dieses Renditefenster schließt sich am Tag des Börsenstarts, und danach existiert dieser Einstieg nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welcher Presale fällt in diesem Marktumfeld auf?

Pepeto sticht mit einer Cross-Chain-Bridge, einem KI-Risikoscorer und einem SolidProof-Audit hervor, die alle vor der erwarteten Binance-Listung live sind. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.