Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Osisko Gold Group Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.07.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin Gibt es Finanzierungsengpässe, dann brauchen Marktteilnehmer US-Dollar. Diese erhalten sie durch die Veräußerung der liquidesten und begehrtesten Reservewerte, nämlich Gold. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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