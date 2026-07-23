Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.07.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin · Aktuell beherrscht noch der Inflationsdruck den Goldmarkt. Dies spräche für Zinserhöhungen. Würde sich die Lage im Nahen Osten dagegen entspannen, wäre dies gut für Gold. Kommende ...

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