Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.07.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin · Aktuell beherrscht noch der Inflationsdruck den Goldmarkt. Dies spräche für Zinserhöhungen. Würde sich die Lage im Nahen Osten dagegen entspannen, wäre dies gut für Gold. Kommende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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