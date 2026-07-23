Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Royalty Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.07.2026, 15:10 Uhr Zürich/Berlin Der Energiebedarf steigt. Laut den Leitlinien der EU gilt die Kernenergie als "wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung, der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und der Strategien zur Versorgungssicherheit". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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