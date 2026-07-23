Das boomende Pfandgeschäft ("Pawn" - englisch für das Verleihen von Geld gegen hinterlegte Wertgegenstände) hat FirstCash im Q2 zu neuen Rekordwerten verholfen. Der US-Pfandleiher legte am Donnerstag starke Zahlen vor und übertraf die Erwartungen auf ganzer Linie. Die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen.Die Inflation setzt den US-Verbrauchern weiterhin zu. Um ihre Ausgaben stemmen zu können, suchen daher immer mehr Menschen den Weg ins Pfandhaus. Davon profitiert auch FirstCash: Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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