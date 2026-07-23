Die amerikanischen Aktienmärkte werden am Donnerstag mit höheren Verlusten erwartet. 15 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels deuten die Terminmärkte auf ein Minus von 0,8 Prozent bzw. 610 Punkten im Dow Jones hin. Für den Technologiesektor wird ein Auftaktminus von 1,5 Prozent errechnet. Auslöser für die Verluste sind die stark gestiegenen Ölpreise im Zuge der anhalten Kämpfe im Nahen Osten und die gestiegenen Renditen an den Rentenmärkten. Investoren preisen nun offenbar eine höhere Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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