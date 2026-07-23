Apples günstigstes Macbook bekommt in absehbarer Zeit ein Update. Aber dabei bleibt es nicht: Alle Mac-Baureihen werden laut einem Bericht überarbeitet. Was bislang bekannt ist. Apple will in den kommenden Monaten sein komplettes Mac-Sortiment überarbeiten. Betroffen sind laut Bloomberg alle Macbook-Modelle sowie die Desktop-Rechner iMac, Mac mini und Mac Studio. Die Geräte bekommen neue Chips, teilweise neue Farben und einige später auch erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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