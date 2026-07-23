Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG



23.07.2026 / 15:42 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 23.07.2026 Kursziel: 22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

H1 schwach - LIDE-Ramp-up rückt zunehmend in den Fokus



LPKF hat erwartungsgemäß ein schwaches erstes Halbjahr vorgelegt. Während die Zahlen operativ deutlich unter dem Vorjahr lagen, bestätigt der Vorstand die Jahresguidance und richtet den Fokus unverändert auf den bevorstehenden Hochlauf der LIDE-Technologie im Halbleitermarkt.



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Schwaches Halbjahr insbesondere durch Solarsegment geprägt: Mit einem Umsatz von 36,5 Mio. EUR (-38,3% yoy) und einem bereinigten EBIT von -10,4 Mio. EUR fiel das erste Halbjahr schwach aus. Hauptursache war erneut das Solarsegment, dessen Umsatz infolge ausbleibender Großaufträge auf lediglich 4,4 Mio. EUR einbrach (H1/25: 22,2 Mio. EUR). Hintergrund bleibt die derzeitige Investitionszurückhaltung vieler Hersteller vor dem erwarteten Technologiewechsel hin zu Perowskit-Solarzellen sowie Konkurrenzdruck im chinesischen Markt. Gleichzeitig profitierte das Welding-Segment im Vorjahr von einem außergewöhnlich großen Consumer-Electronics-Auftrag, der sich in H1 2026 nicht wiederholte. Der Auftragseingang war im abgelaufenen Halbjahr mit 44,0 Mio. EUR (H1 2025: 43,0 Mio. EUR) leicht oberhalb des Vorjahresniveaus und signalisiert mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,2 eine Beschleunigung im zweiten Halbjahr.



LIDE-Produktionsaufträge rücken näher: Die eigentliche Equity Story bleibt jedoch unverändert der Bereich Advanced Semiconductor Packaging. Nach Aussagen des Vorstands befindet sich LPKF aktuell mit mehreren bestehenden Kunden in konkreten Gesprächen über Produktionsanlagen für den Hochlauf der Glasstrukturierungstechnologie. Erste Produktionsaufträge erwartet das Management kurzfristig noch in diesem Geschäftsjahr. Diese würden zwar für 2026 keine relevanten Umsatzbeiträge liefern, stellen jedoch einen wichtigen Meilenstein dar, da sie die zunehmende Industrialisierung von Glassubstraten bestätigen und die Visibilität für die Folgejahre deutlich erhöhen würden.



Zusätzlichen Rückenwind liefert eine umfassende Neubewertung des adressierbaren Marktes. Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Bereich High Performance Computing und des KI-getriebenen Ausbaus von Rechenzentren hat LPKF die Einschätzung für die Größe des TAM für seine LIDE-Lösungen bis 2030 von bislang rund 500 Mio. EUR auf 1,7 Mrd. EUR erhöht. Neben Anwendungen für Glass-Core-Substrate und Interposer umfasst die Betrachtung inzwischen auch zusätzliche Prozessschritte wie RDL Ablation, während weitere Wachstumspotenziale durch Bonding oder Co-Packaged Optics bislang noch nicht berücksichtigt sind. Aus unserer Sicht unterstreicht dies die zunehmende strategische Bedeutung der Glastechnologie innerhalb der Advanced-Packaging-Wertschöpfungskette.



Prognosen angepasst - Umsatzsprung in 2027 zunehmend visibel: Nach dem schwachen ersten Halbjahr senken wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nochmals leicht und erwarten eine Zielerreichung nur am unteren Ende der Guidance. Ursächlich hierfür sind insbesondere die anhaltende Schwäche im Solarsegment sowie die Umsatzrealisierung größerer LIDE-Produktionsaufträge erst im kommenden Jahr. Für die langfristige Investmentthese messen wir dieser Anpassung jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Entscheidend bleibt aus unserer Sicht der erwartete Hochlauf der LIDE-Technologie. Die konkreteren Aussagen des Managements zu bevorstehenden Produktionsaufträgen sowie die deutliche Ausweitung des adressierbaren Marktes erhöhen aus unserer Sicht die Visibilität für die Jahre 2027ff. Wir rechnen daher mit einem stärkeren Hochlauf der LIDE-Umsätze als bislang angenommen und heben unsere Prognosen für die Folgejahre auf dieser Basis entsprechend an. So erwarten wir konkret im Geschäftsjahr 2028 erstmals einen LIDE-Umsatz im dreistelligen Mio.-EUR-Bereich, was Auslieferungen von jeweils 15-30 LIDE-Systemen mit 3-4 Kunden impliziert. Aufgrund der hohen Bruttomarge und wenig kapitalintensiven Produktion würde dieses Umsatzniveau auf Konzernebene in einer EBIT-Marge von rund 20% ab 2029 resultieren.



Fazit: Das erste Halbjahr verlief erwartungsgemäß schwach und spiegelt vor allem die zyklischen Belastungen im Solar- und Welding-Geschäft wider. Der Fokus der Investment Story liegt jedoch klar auf dem bevorstehenden Hochlauf im Halbleiterbereich. Mit mehreren laufenden Produktionsverhandlungen, einer deutlich höheren Visibilität sowie einem erheblich größeren adressierbaren Markt sehen wir die Voraussetzungen für eine beschleunigte Wachstumsphase ab 2027 als weiter verbessert an. Kurzfristig bleiben die operativen Zahlen zwar belastet, mittelfristig gewinnt die LIDE-Story jedoch weiter an Substanz. Die relativ schwachen Q2-Zahlen bieten die Gelegenheit zu einem Einstieg in die attraktive Equity Story. Daher empfehlen wir die Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang wieder zum Kauf mit einem erhöhten Kursziel von 22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).







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