DJ Lagarde: Einige Ratsmitglieder hielten Zinsanhebung für erwägenswert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde einstimmig dafür gestimmt, die Zinsen unverändert zu lassen - obwohl einige Mitglieder eine Zinserhöhung für erwägenswert hielten. "Einige Ratsmitglieder fragten sich, ob eine Zinsanhebung sinnvoll sein könnte", sagte Lagarde nach der Sitzung des EZB-Rats.

Nach einer gründlichen Analyse der aktuellen Datenlage hätten sich die Notenbanker jedoch einstimmig dafür entschieden, die Leitzinsen vorerst unverändert zu belassen. Die EZB sei angemessen aufgestellt, um die Entwicklung der Lage sowie die eingehenden Daten in den kommenden Wochen genau zu beobachten.

Bis zur nächsten geldpolitischen Sitzung im September werde die Notenbank eine Fülle von Konjunkturdaten erhalten, darunter zwei monatliche Inflationsindikatoren, das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal, zwei Indizes zu den Verbrauchererwartungen, Kennzahlen zur Arbeitnehmerentgeltentwicklung sowie zwei Einkaufsmanagerindizes.

Diese Datenbasis sollte es dem EZB-Rat ermöglichen, die Intensität, Dauer und Ausbreitung des Schocks in der gesamten Wirtschaft sowie die zugrundeliegende Inflationsdynamik und den geldpolitischen Übertragungsmechanismus präzise zu bewerten. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf möglichen Risiken von Zweitrundeneffekten.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,25 Prozent zu belassen. damit sieht er sicher weiterhin gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.