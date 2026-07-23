Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in der Eurozone am Donnerstag wie erwartet bestätigt. Damit liegt der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz weiterhin bei 2,25 Prozent. Von den Märkten wurde das weitgehend eingepreist - der DAX weitet seine Verluste im Tagesverlauf weiter auf 1,4 Prozent aus. Auf der anschließenden Pressekonferenz dämpft EZB-Chefin Christine Lagarde die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung der Konjunktur: Die Inflationsrate dürfte wegen der hohen Energiepreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär