© Foto: Dall-ERipple schafft es auf die CNBC-Liste der "World's Top Fintech Companies 2026". Wird der Wandel im Finanzsektor auch XRP neue Chancen eröffnen?Ripple gehört 2026 zu den weltweit führenden Fintech-Unternehmen. In der von CNBC und Statista erstellten Auswahl wurde das Blockchain-Unternehmen in der Kategorie "Digitale Vermögenswerte" ausgezeichnet. Für die Liste wurden rund 3.500 Unternehmen anhand von mehr als 25.000 Datenpunkten untersucht. Insgesamt schafften es 40 Firmen in die Kategorie für digitale Vermögenswerte, die Unternehmen aus den Bereichen Blockchain-Infrastruktur, Zahlungsverkehr, Verwahrung und Tokenisierung umfasst. Ripple erklärte anlässlich der Auszeichnung, der Erfolg sei …
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