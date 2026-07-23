Krypto News: LINK steigt 10 Prozent nach Milliarden-Dollar-Deal, während ein Presale höheres Renditepotenzial bietet

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LINK ist in den letzten sieben Tagen um rund 10 Prozent gestiegen und handelt am 21. Juli 2026 bei 8,69 Dollar, nachdem United Stables Chainlink als offiziellen Oracle-Anbieter gewählt hat. Die Krypto News zeigen selten eine so große Kluft zwischen institutioneller Nutzung und tatsächlichem Kurs.

Chainlink wickelt die offiziellen Prognosemärkte der FIFA WM 2026 ab, die Exchange-Bestände sind um 12 Prozent gefallen, und trotzdem hat LINK rund 84 Prozent seines Allzeithochs verloren. Gleichzeitig zieht ein Presale-Projekt Kapital an, das ein höheres Renditepotenzial bietet als ein Token, dessen Netzwerkwachstum den Kurs nicht bewegen kann. Dieser Artikel untersucht die LINK-Dynamik und einen Presale mit funktionsfähigen Werkzeugen vor dem erwarteten Listing.

Krypto News: Chainlink wird zum Oracle-Standard für Milliarden-Dollar-Infrastruktur

Die wichtigste Meldung dieser Woche betrifft Chainlink und den Deal mit United Stables vom 20. Juli 2026. United Stables hat Chainlink als Oracle-Anbieter und Cross-Chain-Partner für seinen U-Stablecoin gewählt, der laut CoinMarketCap ein Umlaufvolumen von über einer Milliarde Dollar aufweist. Chainlink Data Feeds und Proof of Reserve sind bereits aktiviert, und die Integration des Cross-Chain Interoperability Protocol soll sichere Transfers ermöglichen.

Dieser Deal folgt auf die Rolle als exklusiver Oracle-Anbieter der FIFA WM 2026, bei der ADI Predictstreet alle 104 Spiele über Chainlinks Netzwerk abwickelt. LINK hat laut CoinGabbar den Ausbruch über 8,54 Dollar bestätigt. Die Exchange-Bestände sind um 12 Prozent gefallen, was auf Akkumulation durch langfristige Halter hindeutet. Robinhood Chain hat Anfang Juli Chainlink als Oracle-Anbieter für seine Ethereum-basierte Layer-2-Blockchain integriert.

Der Bitwise Chainlink ETF ist seit Januar 2026 an der NYSE Arca notiert und macht LINK für institutionelle Anleger zugänglich. Trotz dieser Partnerschaften hat LINK rund 84 Prozent seines Allzeithochs verloren und handelt bei 6,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Analysten sehen 10 Dollar als nächste Hürde und 13 Dollar als mittelfristiges Ziel, falls die Kaufdynamik anhält.

Santiment-Daten zeigen, dass LINK in fünf Tagen mehr als 8.000 neue Wallets hinzugewonnen hat, was die Gesamtzahl auf fast 893.000 Halter treibt. Diese Akkumulation auf Tiefstständen deutet historisch auf eine Erholung hin, nicht auf Spekulation. Die Botschaft ist dennoch eindeutig: LINK gewinnt jeden institutionellen Deal, aber der Markt preist die Nutzung nicht ein.

Pepeto: Warum ein Presale das liefert, was die Krypto News bei LINK vermissen

LINK beweist, dass selbst ein Milliarden-Dollar-Stablecoin-Deal und die FIFA-WM den Kurs eines Tokens bei 6,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kaum bewegen. Pepeto setzt genau dort an, wo LINK scheitert: fertige Werkzeuge, die Kapital anziehen, kombiniert mit einem Presale-Preis, der echtes Renditepotenzial vor dem Listing ermöglicht.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt rund um eine Cross-Chain-Bridge entwickelt, die Token zwischen Netzwerken bewegt. Das PepetoSwap-Netzwerk ermöglicht Haltern den direkten Handel, ohne auf zentralisierte Plattformen angewiesen zu sein. Diese Werkzeuge arbeiten bereits vor dem Listing, und das trennt Pepeto von den Hunderten von Token, die mit nichts außer einem Namen starten.

Pepeto hat während des Presales mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, weil die funktionierenden Werkzeuge eine andere Geschichte erzählen als die Hype-Coins in jedem Marktzyklus.

Die 420 Billionen Token im Gesamtangebot entsprechen derselben Zahl, die der erste PEPE auf seinem Weg zu 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verwendete, ohne dass ein Produkt dahinterstand. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und vor Öffnung des Presales verifiziert, sodass Käufer eine unabhängige Sicherheitskontrolle erhalten. Wer am Presale teilnehmen will, kann die offizielle Pepeto-Website besuchen und Token zum Preis von 0,000000188 Dollar sichern, solange die aktuelle Phase noch offen ist.

Fazit

Die Krypto News zeigen diese Woche, dass institutionelle Partnerschaften den LINK-Kurs kaum bewegen, weil der Markt Nutzung und Kurs auf verschiedenen Zeitachsen handelt. Pepeto löst dieses Problem, weil der Presale-Preis noch vor dem Listing steht und das gesamte Aufwärtspotenzial vor den Käufern liegt. Frühe PEPE-Halter haben aus kleinen Beträgen beachtliche Renditen erzielt, weil sie vor der Masse positioniert waren. Der Presale füllt sich, die Wallet-Zahlen steigen, und die erwartete Binance-Listung rückt näher. Wer jetzt noch draußen steht, zahlt später den Preis, den die frühen Wallets nie berühren mussten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Nachricht in den Krypto News diese Woche?

United Stables hat Chainlink als Oracle-Anbieter für seinen Stablecoin mit über einer Milliarde Dollar Volumen gewählt. LINK ist daraufhin um 10 Prozent gestiegen, handelt aber immer noch 84 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Warum zieht der Pepeto-Presale Aufmerksamkeit auf sich?

Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während der Markt unter Druck stand. Werkzeuge wie die Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap arbeiten bereits vor dem Listing. Alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.