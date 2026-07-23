Der KI-Boom läuft auf Hochtouren. Doch je schneller die Technologie wächst, desto dringender wird eine zentrale Frage: Woher kommt der Strom? Der Bedarf an zuverlässiger Erzeugungskapazität wächst dementsprechend rasant. Ein US-Anbieter könnte von dieser Entwicklung besonders profitieren.Der KI-Boom lässt den Strombedarf von Rechenzentren explodieren. Davon profitiert ein US-Stromkonzern, der über Kernkraftanlagen für die zuverlässige Grundlast, flexible Gaskraftwerke für Spitzenzeiten und einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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