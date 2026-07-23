Baden-Baden (ots) -Doku-Serie über vier junge Schauspieltalente in Mainz / ab 23. Juli 2026 in der ARD MediathekEmma, Elia, Luisa und Tristan - vier Teenager, die wie so viele davon träumen, einmal vor der Kamera oder auf einer richtigen Bühne zu stehen. Auf der Schauspielschule können sie ihrer großen Leidenschaft nachgehen. Ein Jahr lang begleitet die Doku die vier Kids und ihre Coaches - eine Zeit des persönlichen Wachstums, die sie nie vergessen werden. Die achtteilige Doku-Serie "Schauspielschule: The stage is yours!" von ARD Kinder und Familie ist ab 23. Juli in der ARD Mediathek verfügbar.Ein Raum für persönliche EntdeckungsreisenIn Mainz haben die vier Teenager regelmäßigen Wochenendunterricht und intensive Film- und Theatercamps während der Schulferien. Dabei werden sie aber auch mit der Wirklichkeit ihres Traumberufs konfrontiert. Ein Jahr lang begleitet SWR Kultur die vier Kids und ihre Coaches. Emma bekommt im Mainzer Staatstheater eine große Musical-Rolle, Elia spielt in einer ZDF-Doku den jungen Peter Maffay - für ein Millionen-Fernsehpublikum. Auch Tristan wird demnächst vor einer richtigen Filmkamera stehen. Ihre Schauspiel-Coaches, Milana Weidmann und Patrick Sass, sehen ihre Schauspielschule trotz dieser Erfolge in erster Linie nicht als Talentschmiede, sondern vor allem als Raum für persönliche Entdeckungsreisen."Schauspielschule: The stage is yours!" in der ARD MediathekDie achtteilige Doku-Serie von ARD Kinder und Familie ist ab 23. Juli in der ARD Mediathek verfügbar. Ab dem 24. Juli gibt es außerdem die SWR Kultur Doku "Deine Bühne - Der Traum vom Schauspielen" zu sehen, die ebenfalls die Entdeckungsreisen der vier Teenager beleuchet. Diese Doku läuft am 26. Juli um 17:30 Uhr im Fernsehprogramm des SWR.Weitere Informationen unter: http://swr.li/schauspielschule-the-stage-is-yoursFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6320368