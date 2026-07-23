Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag wie erwartet beschlossen, die drei Leitzinsen unverändert zu belassen, so Steffen Heizereder von der Börse Stuttgart.Der Einlagensatz bleibe bei 2,25 Prozent - nach der ersten Zinserhöhung seit September 2023, die im Juni erfolgt sei. Damals habe die EZB die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und dies mit dem Inflationsdruck durch den Iran-Krieg begründet. Zugleich habe die EZB ihre Wachstumsprognose für 2026 0,8 Prozent gesenkt und die Inflationserwartung auf 3,0 Prozent angehoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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