Alphabet hat im zweiten Quartal operativ überzeugt. Doch an der Börse zählt am Donnerstag nur ein Thema: die weiter steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz. Die Aktie verliert kontinuierlich an Boden und steuert auf den stärksten Tagesverlust seit mehr als einem Jahr (Mai 2025) zu. Auch charttechnisch wächst der Druck.Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen von 116,9 Milliarden Dollar klar. Das operative Ergebnis legte um 30 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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