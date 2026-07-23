Remagen (ots) -Was ist professionelle Kommunikation noch wert, wenn Künstliche Intelligenz das Operative übernimmt, Öffentlichkeiten zersplittern und politische Konflikte den Unternehmensalltag bestimmen? Zum 55-jährigen Bestehen blickt das prmagazin in seiner Jubiläumsausgabe (Heft 06|07/2026) auf 108 Seiten nach vorn: 85 führende Köpfe aus Wirtschaft, Verbänden und Agenturen analysieren den fundamentalen Wandel der Branche.Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:- Das Ende der reinen Content-Produktion: KI macht die Erstellung von Inhalten schneller und günstiger, aber auch austauschbarer. Reine Reichweite verliert als Erfolgsfaktor an Wert.- Gefragte Kernkompetenzen: Im Zentrum stehen künftig Leistungen, die nicht automatisierbar sind: Urteilskraft, Orientierung, politische Einordnung und strategische Entscheidungsberatung.- Neues Profil für CCOs: Gesucht wird der "Integrator mit Weltwissen" - eine Führungskraft, die Geschäft, Politik und Öffentlichkeit zusammenbringt und Zielkonflikte frühzeitig erkennt.- Zukunft der Agenturberatung: 20 Agenturchefs hinterfragen klassische Geschäftsmodelle und klären, wofür Kunden im KI-Zeitalter künftig noch Honorare zahlen.Neben vertiefenden Analysen zu Themen wie Cyberkriminalität, datenbasierter Reputationssteuerung und Restrukturierung bietet das Heft exklusive Einblicke:- PR vs. Journalismus im KI-Zeitalter: Nicola Leske (Kommunikationschefin DHL Group) und Patrick Bernau (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) diskutieren über den Verlust klassischer Gatekeeper und den Stellenwert journalistischer Einordnung.- Auszeichnung: Das prmagazin würdigt Sebastian Ackermann (Leiter Kommunikation & Marke, EnBW) als "PR-Manager des Jahres 2025" für die gelungene Neupositionierung des Energiekonzerns und seinen Beitrag zur energiepolitischen Debatte.Die Jubiläumsausgabe 06|07/2026 ist ab sofort erhältlich: https://prmagazin.de/abo-probeabo-einzelhefte/Alle Themen im Überblick: https://prmagazin.de/ausgabe-juni-juli-2026/+++++Über das prmagazinDas prmagazin begleitet seit 1971 die Entwicklung der professionellen Kommunikation. Es richtet sich an Führungskräfte und Fachleute aus Unternehmenskommunikation, Public Affairs, Kommunikationsberatung, Journalismus und Wissenschaft. Herausgeber ist das Medienhaus Rommerskirchen in Remagen-Rolandseck. https://prmagazin.dePressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche Redakteurin prmagazinMainzer Straße 16-1853424 Remagen-RolandseckTelefon: +49 2228 931 123Mobil: +49 176 9660 3842E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comInternet: https://prmagazin.deOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/6320380