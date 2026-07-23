Github hat mehrere Änderungen am Bug-Bounty-Programm bekannt gegeben. Damit planen die Verantwortlichen, die Flut an KI-Meldungen einzudämmen. Wie das gehen soll und welche Belohnungen Bug-Jäger:innen jetzt noch erhalten können. KI-Tools können dabei helfen, Schwachstellen in Software schneller aufzudecken. Die Programme haben aber auch dafür gesorgt, dass zahlreiche KI-generierte Meldungen eintrudeln, die keinerlei tatsächliche Fehler beinhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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