Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Entgeltstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Statistik gibt Aufschluss darüber, wie die Gehälter von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland verteilt sind. Wo landen Finanz- und Versicherungsangestellte? Von der Bundesagentur für Arbeit gibt es jährlich eine Statistik zum Bruttomonatsentgelt von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten. Die gibt einen Einblick über die Gehälter zahlreicher Angestellter in Deutschland, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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