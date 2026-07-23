Bitcoin News Juli 2026: BTC durchbricht 66.000 Dollar während ETF-Gelder zum zweiten Mal zurückkehren

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Die Bitcoin News vom 21. Juli 2026 beginnen mit einem Fünf-Wochen-Hoch, denn BTC durchbricht die Marke von 66.500 Dollar. Die Spot-ETFs verzeichnen zum zweiten Mal in Folge Nettozuflüsse und signalisieren eine Trendwende nach acht Wochen Abflüssen. US-Iran-Spannungen belasten die Stimmung, und Strategy hat eine Barreserve von 3,2 Milliarden Dollar aufgebaut, die den BTC-Verkaufsdruck verhindert. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 29, und Trader sehen 67.000 Dollar als Widerstand und 70.000 Dollar als Ziel. Die Frage ist, wohin erfahrenes Kapital in einer Phase fließt, in der sechs Prozent Upside das Maximum für den größten Coin des Marktes sein könnten.

Bitcoin News: ETF-Zuflüsse von 727 Millionen Dollar in fünf Tagen und der Kampf um 67.000 Dollar

BTC erreichte am 21. Juli die Marke von 66.310 Dollar, ein Plus von über 2.000 Dollar gegenüber dem Vortag laut Fortune. Die Spot-ETFs zogen in fünf Handelstagen 727 Millionen Dollar an, die längste Zuflussserie seit Ende April. BlackRocks IBIT führte mit 204 Millionen Dollar in einer Sitzung, ein klares institutionelles Signal. Die acht Wochen dauernde Abflussserie hatte allein im Juni 4,5 Milliarden Dollar abgezogen, und die Jahresabflüsse bleiben bei unter 5 Milliarden Dollar. Die jüngsten Zuflüsse haben die Lücke verkleinert, reichen aber noch nicht für eine vollständige Trendwende.

Laut Yahoo Finance kehrte der Risikoappetit zusammen mit dem Nasdaq-100 zurück. Strategy verkaufte Aktien für 263 Millionen Dollar, kaufte keinen BTC und erhöhte die Barreserve auf 3,2 Milliarden Dollar. Die US-Inflation fiel auf 3,5 Prozent und löste den Sprung über 65.000 Dollar aus. Iran-Spannungen drückten den Kurs Anfang Juli zeitweise unter 63.000 Dollar.

Trader Jelle sieht bei einem Halten über 65.000 Dollar ein Ziel von 70.000 Dollar, dem oberen Rand der Q1-Range. Ein Monatsschluss über 67.000 Dollar würde ein bullisches Engulfing-Muster bilden, technisch eine Bodenbestätigung. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung frisches Kapital in derselben Höhe, und genau hier beginnt die Frage, ob sechs Prozent Upside den Einstieg wirklich lohnen.

Pepeto: Wo die Presale-Mathematik eine andere Rechnung aufmacht

BTC braucht Hunderte Milliarden für eine Verdopplung. Bei einem Presale-Token bestimmt die Listung den Preis, und alles davor ist die Phase, in der das Renditepotenzial entsteht. Während 727 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse für BTC sechs Prozent bedeuten, baut Pepeto mit 10 Millionen Dollar ein Projekt auf, das noch keinen Börsenkurs hat.

Erfahrenes Kapital fließt in Pepeto mit einer Geschwindigkeit, die wachsendes Vertrauen in dieses Projekt widerspiegelt, und der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die Angst am gesamten Markt das Bild bestimmt. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der zusah, wie dieses Projekt mit null Produkten und derselben Gesamtmenge von 420 Billionen Tokens eine Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar erreichte, steht jetzt hinter Pepeto. Dieses Mal liefert das Projekt Werkzeuge, die dem Token einen Grund geben, nach dem Start seinen Wert zu halten.

PepetoSwap ist eine gebührenfreie Börse, die es Inhabern ermöglicht zu handeln, ohne Erträge an Plattformgebühren zu verlieren. Die Cross-Chain Bridge verbindet Wallets über verschiedene Netzwerke, sodass Nutzer Tokens bewegen können, ohne auf Drittanbieter angewiesen zu sein. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und Käufer auf diesem Niveau sichern sich eine Position, die nur vor der erwarteten Binance-Listung existiert. SolidProof hat den gesamten Smart Contract vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, und diese Überprüfung gibt Käufern eine Vertrauensbasis, die die meisten Presale-Tokens im Juli 2026 nicht bieten können.

Jede Stufe dieses Presales füllt sich schneller als die vorherige, und das Muster steigender Nachfrage bei einem festen Angebotsplan bietet den frühesten Einsteigern das größte Renditepotenzial. Die erwartete Binance-Listung verwandelt Presale-Positionen in Live-Handel auf einer der größten Börsen der Welt. Die Werkzeuge hinter Pepeto laufen bereits, und die Listung gibt dem Presale ein konkretes Enddatum.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen sechs Prozent Upside bis zum nächsten Widerstand bei 70.000 Dollar, während Pepeto auf eine Binance-Listung zusteuert, die den Presale-Preis durch einen Börsenkurs ersetzt. Der Vertrag ist geprüft, die Werkzeuge laufen, und die Wallet-Zahl steigt mit jeder Stufe. Nach dem Listing zahlt jeder den Marktpreis. Vorher zahlt man den Presale-Preis, und genau in dieser Differenz liegt das gesamte Potenzial.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen BTC-Schlagzeilen?

BTC erreichte 66.500 Dollar, ein Fünf-Wochen-Hoch. Die ETFs verzeichneten 727 Millionen Dollar Zuflüsse in fünf Tagen, und Trader sehen 70.000 Dollar als Ziel bei einem Ausbruch über 67.000 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto bietet PepetoSwap und eine Cross-Chain Bridge vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, mit einem von SolidProof geprüften Smart Contract. Aktuelle Wallet-Zahlen und Presale-Stufen auf pepetocoin.com.