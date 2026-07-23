Alphabet meldet erstmals einen negativen freien Cashflow von 5,9 Milliarden US-Dollar, weil die Investitionen in KI-Rechenzentren, Chips und Infrastruktur massiv steigen. Gleichzeitig erhöht der Konzern sein Investitionsziel auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar, während die Nachfrage nach Rechenleistung weiterhin das Angebot übertrifft. Zusätzlich verhängt die EU Strafen von insgesamt 890 Millionen Euro wegen der Bevorzugung eigener Google-Dienste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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