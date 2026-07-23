Der Goldpreis fällt deutlich, weil steigende Ölpreise neue Inflationssorgen schüren und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 4,57 Prozent liegen. Dadurch sinkt die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls, während zugleich die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen der US-Notenbank nachlässt. Langfristig bleibt Gold jedoch durch die hohe Nachfrage der Zentralbanken gestützt.Warum Öl und US-Renditen den sicheren Hafen ausbremsen Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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