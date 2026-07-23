Im Wettbewerb mit 36 führenden Teilnehmern aus 20 Ländern haben vier taiwanesische Kinderchöre beim 5. Internationalen Chorfestival in Budapest mehrere bedeutende Preise und höchste Auszeichnungen gewonnen und damit Taiwans kulturelle Vielfalt und musikalische Exzellenz unter Beweis gestellt.

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Puzangalan Children's Choir and Yo Wu Wei Children's Chorus join forces with international choral ensembles and orchestras to perform Mozart's Requiem Mass in D minor, K. 626 at the Béla Bartók National Concert Hall of Müpa Budapest.

Mit seinen reinen, engelsgleichen Stimmen und seiner außergewöhnlichen Gesangstechnik gewann der Puzangalan-Kinderchor aus dem Landkreis Pingtung den Hauptpreis "Laurea Summa Cum Laude" in den Kategorien "Gleichstimmige Jugendchöre", "Folklore" und "Geistliche Musik" des Grand-Prix-Wettbewerbs.

Im offenen Wettbewerb gewann der Kinderchor Yo Wu Wei drei Goldpreise in den Kategorien "Jugendchor mit gleichstimmigem Gesang", "Moderne Musik" und "Folklore". Der Chor sicherte sich zudem zwei erste Plätze in den Kategorien "Jugendchor mit gleichstimmigem Gesang" und "Moderne Musik" und erhielt die höchste Auszeichnung in der Kategorie "Moderne Musik". Der Chor der Taipei Fuhsing-Grundschule erhielt das Golddiplom für Kinderchöre und wurde zum Kategoriesieger gekürt. Der Kaohsiung-Kinderchor erhielt einen Goldpreis in der Kategorie "Folklore" sowie das Silberdiplom für Kinderchöre.

Auf Einladung des Veranstalters traten der Puzangalan-Kinderchor und der Yo Wu Wei-Kinderchor gemeinsam mit internationalen Chorensembles und Orchestern auf, um Mozarts Requiem in D-Moll, KV 626, in der Béla-Bartók-Nationalkonzerthalle der Müpa Budapest aufzuführen. Anschließend begaben sich die beiden Chöre auf eine Tournee durch die baltischen Staaten, um dem Publikum in Polen, Litauen und Lettland die taiwanesische Chorkunst näherzubringen und gleichzeitig taiwanesische Musik und Kultur mit den dortigen Kommunen zu teilen.

Die Vertretung Taipehs in Ungarn stellte fest, dass die preisgekrönten Leistungen beim Chorwettbewerb die Bedeutung der jüngeren Generation Taiwans auf der internationalen Bühne unterstreichen. Die Stimmen der Kinder seien zu einem wirkungsvollen Instrument der Kulturdiplomatie geworden und hätten bei der diesjährigen Veranstaltung einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

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