Mainz (ots) -
Woche 30/26
Fr., 24.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:
9.05 Volle Kanne - Service täglich
10.40 ZDFheute live (HD/UT)
Klopp soll neuer Bundestrainer werden
Moderation: Christian Hoch
Im Streaming: 24. Juli 2026, 10.40 Uhr bis 26. Oktober 2026
(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart: Geisterjagd" verschiebt sich auf 2.00 Uhr.
"Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt. )
______________________
Bitte Änderung beachten:
2.00 SOKO Stuttgart (VPS 11.15)
Geisterjagd
(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "Terra X: Asien" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6320401
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Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:
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Klopp soll neuer Bundestrainer werden
Moderation: Christian Hoch
Im Streaming: 24. Juli 2026, 10.40 Uhr bis 26. Oktober 2026
(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart: Geisterjagd" verschiebt sich auf 2.00 Uhr.
"Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt. )
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Geisterjagd
(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "Terra X: Asien" entfällt.)
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