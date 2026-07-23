Die Prager Folkloretage 2026 fanden vom 17. bis 18. Juli im Herzen von Prag statt und brachten 56 internationale Künstlergruppen aus Deutschland, Österreich, der Slowakei, Spanien, den Niederlanden und Polen zusammen. Unter den Teilnehmern waren auch vier taiwanische Gruppen, nämlich Hildebrand Yus Okarina-Band, das Shi-xian Huqin-Orchester, das Taipeh-Folklore-Orchester sowie das Four Strings Ensemble.

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Taiwanese ensembles showcase erhu and ocarina at Prague Folklore Days

Unter der Leitung von Huang Chun-sin präsentierte das offizielle taiwanische Ensemble ein abwechslungsreiches Programm mit Okarina-, Erhu- und Tanzdarbietungen. Mit seinem unverwechselbaren Charakter und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz hob sich das Ensemble deutlich von den europäischen Teilnehmern ab.

Das Okarina-Ensemble von Hildebrand Yu begeisterte das Publikum mit warmen, beschwingten Melodien, begleitet von Okarina und Ukulele. Zudem führte Yu "Twilight Waltz" auf und bot damit ein gefühlvolles Stück voller poetischer Ausdruckskraft, wie Sonnenlicht, das durch neblige Wolken bricht.

Das Shi-xian Huqin-Orchester präsentierte mit der Erhu das Stück "Amis Dance". Auf dem Programm standen außerdem taiwanische Volksmusikklassiker wie "Adore You", "Rainy Night Flower", "Rural Drinking Song" sowie weitere Klassiker.

Das Taipeh-Folklore-Orchester und das Four Strings Ensemble bewiesen durch innovative Arrangements ihre Kreativität. Sie spielten eine Version von "Chrysanthemum Terrace" mit vier Erhus und kombinierten zudem Minnan-Lieder mit Flamenco-Einflüssen.

Nach den Prager Folkloretagen gehen einige der teilnehmenden Performer weiter nach Österreich, um dort beim Musikverein Wien vom 21. bis 28. Juli nochmals taiwanische Kunst aufzuführen.

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