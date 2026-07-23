Trump droht dem Iran, Öltanker brennen im Roten Meer, und der Ölpreis knackt die 100-US$-Marke. Die Lage spitzt sich zu, und das hat Folgen für die Börse. Huthi-Angriff im Roten Meer Am Montag riefen die Huthi eine "Blockade" der Seefahrt für Saudi-Arabien aus. Rund ein halbes Dutzend Schiffe änderte daraufhin ihren Kurs, um die Meerenge Bab al-Mandab zu meiden. In der Nacht zum Donnerstag wurde der saudi-arabische Öltanker "Encelia" attackiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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