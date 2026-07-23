Der Donnerstag an der Wall Street war kein schöner Tag für Tech-Investoren. KI-Ausgaben, die nicht enden wollen, dazu ein Ölpreis, der erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 100 US$ je Barrel überwunden hat. Das hat gereicht, um die Erholung vom Dienstag vollständig zu begraben. Der Nasdaq 100 verlor im frühen Handel 1,6 Prozent auf 28.545 Punkte. Der S&P 500 gab 1,1 Prozent auf 7.418 Zähler nach, der Dow Jones Industrial 1,0 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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