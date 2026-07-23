Die Bundesregierung will als Teil der Rentenreform die Verbreitung der bAV vorantreiben, denn sie gilt als attraktives Instrument zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Das IVFP hat nun sein Rating zur bAV-Direktversicherung aktualisiert. Welche Unternehmen bieten "exzellente" Tarife an? Die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) stagniert seit einigen Jahren. Doch nun soll politisch etwas Bewegung in die Thematik kommen: Kürzlich hat eine von der Bundesregierung beauftragte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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