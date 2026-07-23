Tron Prognose: Warum der TRX-Kurs trotz $4,5 Millionen DeFi-Kampagne unter $0,334 feststeckt

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TRON hat im ersten Quartal 2026 mehr als zwei Billionen Dollar an USDT-Transfers abgewickelt, doch der TRX-Kurs klebt bei $0,32 fest. Am 6. Juli startete das Netzwerk gemeinsam mit der Binance Wallet eine DeFi-Summer-Kampagne mit einem Prämienpool von $4,5 Millionen. Das USDT-Angebot auf der Blockchain hat erstmals die Marke von 90 Milliarden Dollar überschritten, und kein anderes Netzwerk verarbeitet derzeit so viel Stablecoin-Volumen. Trotz dieser Rekorde notiert der Kurs unter dem Widerstand bei $0,334. Diese Kluft zwischen Netzwerkdominanz und Preisbewegung treibt die Tron Prognose in diesem Monat. Dieser Artikel zeigt, was die Daten über TRX aussagen und wo sich ein Presale mit völlig anderer Mathematik aufbaut.

DeFi-Kampagne treibt Netzwerkrekorde, aber der TRX-Kurs bleibt eingeklemmt

TRX notiert am 21. Juli 2026 bei $0,3236 und hat in der vergangenen Woche lediglich 0,45 Prozent zugelegt. Die DeFi-Summer-Kampagne startete am 6. Juli mit einem Prämienpool von $4,5 Millionen für TRX, USDD, JST und SUN, die im Zentrum der Netzwerkökonomie stehen. JustLend DAO hält einen Total Value Locked von über $6,19 Milliarden, und die USDD-Einlagen auf dem Just-Protokoll überstiegen kürzlich $400 Millionen. Das USDT-Angebot auf TRON überschritt im Juli die Marke von 90 Milliarden Dollar, ein Rekord, der die Rolle des Netzwerks als führende Stablecoin-Infrastruktur bestätigt.

Das Netzwerk verarbeitete im Juni laut Kraken insgesamt 385,77 Millionen Transaktionen bei bis zu 26,97 Millionen aktiven Adressen pro Tag. Tron Inc. kaufte weitere 154.715 TRX und erhöhte die Unternehmensreserve auf über 703,5 Millionen Token. Anchorage Digital führte am 14. Juli institutionellen TRX-Zugang ein und öffnete damit einen neuen Nachfragekanal aus dem regulierten amerikanischen Kapitalmarkt. Cryptopolitan prognostiziert ein Jahreshoch von $0,593, während Changelly einen Durchschnittspreis von $0,356 für Juli erwartet. Auf dem Biweekly-Chart bildet sich eine steigende Dreiecksformation mit einem gemessenen Ziel bei $0,69, was mehr als 110 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Der Widerstand bei $0,334 hat jeden Ausbruchsversuch seit Juni gebremst. Ein Durchbruch würde den Weg Richtung $0,355 öffnen, basierend auf der Cup-Formation im Tageschart. TRX steht nur 25 Prozent unter seinem Allzeithoch von $0,44 aus dem Dezember 2024, was Stabilität zeigt, aber auch die Renditedecke eines $31-Milliarden-Tokens deutlich macht. Die Zahlen sind beeindruckend, doch ein Kurs, der seit Wochen unter $0,334 feststeckt, zeigt, dass Netzwerkrekorde allein nicht reichen, um die Preisdecke zu durchbrechen, und genau das wirft die Frage auf, wo sich das eigentliche Renditepotenzial gerade formt.

Pepeto liefert die Produkte, die andere Presales erst nach dem Listing versprechen

Selbst wenn TRX $0,593 erreicht, sind das 85 Prozent Gewinn vom aktuellen Niveau. Für einen Top-Ten-Token ein solides Ergebnis, aber keine Zahl, die ein Portfolio verändert. Genau hier wird der Unterschied sichtbar, denn während TRX gegen einen Widerstand kämpft, sammelt ein Presale bei sechs Nullen Kapital ein, bevor überhaupt eine Börsenkerze gedruckt wird.

Die meisten Meme-Coin-Presales starten mit nichts außer einem Ticker und einer Social-Media-Seite, aber Pepeto hat funktionierende Produkte geliefert, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. Ein Pepe-Mitgründer hat PepetoSwap mit null Handelsgebühren auf jeden Swap gebaut, eine Cross-Chain-Bridge für Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten integriert und einen Risiko-Scanner entwickelt, der Smart Contracts auf Fallen prüft. Der Presale hat über $10,38 Millionen bei $0,000000188 eingesammelt, und die Zahl wächst täglich, weil jedes Produkt bereits live und überprüfbar ist.

Das Gesamtangebot von 420 Billionen steht fest, und SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass ein unabhängiges Sicherheitsunternehmen jeden Codeabschnitt bestätigt hat, bevor der erste Dollar geflossen ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt Börse, Bridge und Scanner live. Ein Presale bei sechs Nullen mit einem erwarteten Binance-Listing bietet ein Renditepotenzial, das TRX auf seinem Kursniveau nicht annähernd erreichen kann, und das Fenster wird kleiner mit jedem Tag, an dem neues Kapital einströmt.

Fazit

Frühe BTC-Halter haben mit wenigen Tausend Dollar ein Vermögen aufgebaut und wünschen sich rückblickend, mehr gekauft zu haben. Die Tron Prognose zeigt Netzwerkstärke, aber das Renditepotenzial, das eine finanzielle Zukunft verändern könnte, liegt im Pepeto-Presale vor dem Listing, nicht in einem Token, der bereits $31 Milliarden bewegt. Die Wallets, die jetzt einsteigen, positionieren sich vor dem erwarteten Binance-Listing, und wer dieses Presale-Fenster verstreichen lässt, könnte den entscheidenden Einstieg dieses Zyklus verpassen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Tron Prognose für 2026?

Analysten prognostizieren ein mögliches Jahreshoch bei $0,593, der nächste Widerstand liegt bei $0,334. Ein Durchbruch würde den Weg Richtung $0,355 öffnen.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit funktionierenden Produkten und einem erwarteten Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Produkte live und verifiziert.