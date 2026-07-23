Berlin (ots) -US-Präsident Donald Trumps neueste Pläne im Kontext des Iran-Krieges haben es in sich. Nun soll ausgerechnet das absolutistische Saudi-Arabien über einen exklusiven Vertrag mit den USA Zugang zu nuklearen Kapazitäten erhalten - streng zivil heißt es. Der große Unterschied zu den anderen Fällen ziviler Nutzung von Atomenergie in der arabischen Welt ist jedoch die Erlaubnis für Saudi-Arabien, selbstständig Uran anzureichern. Genau das Streitthema also, das dem Iran vorgeworfen wird. Gleichzeitig berichtete die "New York Times" von Vertragsbedingungen, die für Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde den Zugang zu bestimmten Standorten in Saudi-Arabien verhindern könntenEs ist offensichtlich, dass es in dieser Frage nicht um wirtschaftliche Interessen geht. Selbst wenn Trump - ganz der Geschäftsmann - den Atom-Deal am liebsten als lukrativen Deal präsentiert. Im Wirtschaftsplan des Kronprinzen "Saudi Vision 2030" wurde jedoch ein klarer Fokus auf erneuerbare Rohstoffe festgelegt, aus denen bis 2030 die Hälfte aller saudischen Energie erzeugt werden soll. Es geht vielmehr um Realpolitik: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass, falls der Iran nach Atomwaffen strebe, Saudi-Arabien nachziehen werde.Trump hatte sich zur Verbesserung seiner Umfragewerte in ein kriegerisches Abenteuer mit dem Iran begeben, das ihn nun zu verschlingen droht. Mit der Zusage zur Uran-Anreicherung an Saudi-Arabien gibt er den Startschuss für ein atomares Wettrüsten im Nahen Osten und versucht so, eine Art Gleichgewicht des Schreckens zu hinterlassen, in dessen Windschatten er sich aus der Affäre seines selbst verschuldeten Schlamassels ziehen will.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6320405